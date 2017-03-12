Австралиец Джеймс победил на чемпионате мира по сноуборду в хаф-пайпе
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Австралийский сноубордист Скотти Джеймс победил в
хаф-пайпе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада.
Второе место занял представитель Швейцарии Юрий Подладчиков, третье — его соотечественник Патрик Бюргенер.
В соревнованиях среди женщин победу одержала Цай Сюэтун из Китая, серебро у представительницы Японии Харуны Мацумото, бронза досталась француженке Клеменс Грималь.
Чемпионат мира завершится 19 марта.
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