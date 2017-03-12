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12 марта 2017, 0:26 | Зимние | ТАСС

Австралиец Джеймс победил на чемпионате мира по сноуборду в хаф-пайпе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Австралийский сноубордист Скотти Джеймс победил в хаф-пайпе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада.

Второе место занял представитель Швейцарии Юрий Подладчиков, третье — его соотечественник Патрик Бюргенер.

В соревнованиях среди женщин победу одержала Цай Сюэтун из Китая, серебро у представительницы Японии Харуны Мацумото, бронза досталась француженке Клеменс Грималь.

Чемпионат мира завершится 19 марта.
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