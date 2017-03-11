Бельгийский сноубордист Смитс победил в слоупстайле на чемпионате мира в Испании

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Представительницы сборной России заняли весь пьедестал по итогам гонки на длинную дистанцию на чемпионате мира по лыжному ориентированию в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба мирового первенства.