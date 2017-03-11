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11 марта 2017, 16:59 | Зимние | Р-Спорт

Бельгийский сноубордист Смитс победил в слоупстайле на чемпионате мира в Испании

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Бельгийский сноубордист Сеппе Смитс завоевал золотую медаль в дисциплине слоупстайл на чемпионате мира в Сьерра-Неваде (Испания).

В финале Смитс показал результат 91,40 балла. Серебро досталось швейцарцу Николасу Хуберу (83,25). Бронза у американца Криса Корнина (82,50).

Россияне Влад Хадарин и Михаил Матвеев заняли 16-е и 19-е места соответственно.
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