Канадская сноубордистка Лори Блуин выиграла золото чемпионата мира в слоупстайле
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Канадская сноубордистка Лори Блуин завоевала золотую медаль в слоупстайле на чемпионате мира, который проходит в Сьерра-Неваде (Испания).
Блуин в субботу набрала 78 баллов.
Второе место заняла новозеландка Зои Садовски Синнотт (77,50), бронзовым призером стала японка Мияби Оницука (77,40), которая не сумела защитить чемпионский титул в данной дисциплине.
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