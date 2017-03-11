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11 марта 2017, 16:49 | Зимние | Р-Спорт

Канадская сноубордистка Лори Блуин выиграла золото чемпионата мира в слоупстайле

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Канадская сноубордистка Лори Блуин завоевала золотую медаль в слоупстайле на чемпионате мира, который проходит в Сьерра-Неваде (Испания).

Блуин в субботу набрала 78 баллов.

Второе место заняла новозеландка Зои Садовски Синнотт (77,50), бронзовым призером стала японка Мияби Оницука (77,40), которая не сумела защитить чемпионский титул в данной дисциплине.
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