Российский сноубордист Автанеев не смог выйти в финал соревнований по хаф-пайпу на ЧМ

В пятницу Автанеев показал лишь 12-й результат в квалификации (72,75 балла), оставшись за бортом первой десятки райдеров, которые вышли в финал. Лучший результат в отборочных соревнованиях показал австралиец Джеймс Скотти — 92,25 балла. Уроженец подмосковного Подольска Юрий Подладчиков, выступающий за Швейцарию, прошел в финал с седьмым результатом (81,00 балл).

У женщин первый результат в квалификации показала китаянка Цай Сюэтун, набравшая 94,75 балла. Российские сноубордистки в данной дисциплине не участвовали.