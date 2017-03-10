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10 марта 2017, 19:03 | Зимние | Р-Спорт

Российский сноубордист Автанеев не смог выйти в финал соревнований по хаф-пайпу на ЧМ

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Российский сноубордист Никита Автанеев не смог пробиться в финал соревнований по хаф-пайпу на чемпионате мира, который проходит в испанской Сьерра-Неваде.

В пятницу Автанеев показал лишь 12-й результат в квалификации (72,75 балла), оставшись за бортом первой десятки райдеров, которые вышли в финал. Лучший результат в отборочных соревнованиях показал австралиец Джеймс Скотти — 92,25 балла. Уроженец подмосковного Подольска Юрий Подладчиков, выступающий за Швейцарию, прошел в финал с седьмым результатом (81,00 балл).

У женщин первый результат в квалификации показала китаянка Цай Сюэтун, набравшая 94,75 балла. Российские сноубордистки в данной дисциплине не участвовали.
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