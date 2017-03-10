Пять россиян квалифицировались в финал чемпионата мира в дисциплине сноуборд-кросс

В пятницу по итогам первого заезда квалификации Даниил Дильман показал время 1 минута 10,65 секунды и занял шестое место, Николай Олюнин (1.10,75) стал седьмым, а Александр Гузачев (1.11,02) — 12-м.

У женщин в финал вышли Мария Васильцова (1.17,91), ставшая девятой в первом заезде квалификации, и Юлия Лаптева (1.20,01), показавшая третий результат во второй квалификации.

Финалы состоятся 12 марта.