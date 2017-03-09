Сноубордист Хадарин пробился в финал чемпионата мира в дисциплине слоупстайл

Хадарин в квалификации показал 8-й результат в своей группе — 68,50 балла в лучшей попытке. Лучшими в квалификации стали Карлос Гарсия Найт из Новой Зеландии (94,25) и швед Манс Хедберг (90,25). Другой россиянин Михаил Матвеев не смог квалифицироваться в финал.

У женщин квалификацию с лучшим результатом прошла японка Мияби Оницука (93,00). Россиянки Софья Федорова, Анастасия Жукова и Елена Костенко не сумели отобраться в финал.

Финалы пройдут 11 марта.