Миасс будет претендовать на чемпионат мира по фристайлу
2023 года.
Челябинская область будет претендовать на право проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. 7 марта в Министерстве спорта РФ прошла посвященная этому вопросу встреча, передает «Уралинформбюро».
По словам первого
В ближайшее время совместно с администрацией Челябинской области будет сформирована рабочая группа, прокомментировал итоги заседания президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. «У меня буквально на этой неделе должны пройти встречи с руководителями FIS (Международная федерация лыжного спорта — прим.ред.), на которых мы будем обсуждать все организационные вопросы. Будем работать», — заверил он.
Следует отметить, что
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