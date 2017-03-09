Миасс будет претендовать на чемпионат мира по фристайлу

Челябинская область будет претендовать на право проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. 7 марта в Министерстве спорта РФ прошла посвященная этому вопросу встреча, передает «Уралинформбюро».

По словам первого вице-губернатора Южного Урала Евгения Редина, идею о подаче заявки поддержал глава Минспорта Павел Колобков. «Павел Анатольевич прекрасно владеет ситуацией и очень хорошо осведомлен о положении дел в области спорта в Челябинской области, — подчеркнул Редин. — Сейчас мы будем очень серьезно готовиться к тому, чтобы подать заявку на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году».

В ближайшее время совместно с администрацией Челябинской области будет сформирована рабочая группа, прокомментировал итоги заседания президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. «У меня буквально на этой неделе должны пройти встречи с руководителями FIS (Международная федерация лыжного спорта — прим.ред.), на которых мы будем обсуждать все организационные вопросы. Будем работать», — заверил он.