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9 марта 2017, 12:59 | Зимние | ИА УралИнформБюро

Миасс будет претендовать на чемпионат мира по фристайлу

2023 года.

Челябинская область будет претендовать на право проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. 7 марта в Министерстве спорта РФ прошла посвященная этому вопросу встреча, передает «Уралинформбюро».

По словам первого вице-губернатора Южного Урала Евгения Редина, идею о подаче заявки поддержал глава Минспорта Павел Колобков. «Павел Анатольевич прекрасно владеет ситуацией и очень хорошо осведомлен о положении дел в области спорта в Челябинской области, — подчеркнул Редин. — Сейчас мы будем очень серьезно готовиться к тому, чтобы подать заявку на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году».

В ближайшее время совместно с администрацией Челябинской области будет сформирована рабочая группа, прокомментировал итоги заседания президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. «У меня буквально на этой неделе должны пройти встречи с руководителями FIS (Международная федерация лыжного спорта — прим.ред.), на которых мы будем обсуждать все организационные вопросы. Будем работать», — заверил он.

Следует отметить, что 24—25 февраля в Миассе впервые в истории состоялся этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Предполагается, что именно Миасс будет площадкой мирового первенства, в том случае если российская заявка будет одобрена.
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