Заварзина в ранге фаворита стартует на чемпионате мира по сноуборду

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

20 комплектов медалей на предстоящем турнире будут разыграны в олимпийских дисциплинах. Во фристайле 8 марта на чемпионате мира запланированы соревнования по могулу, 9 марта — неолимпийскому виду дуал-могулу, 10 марта — акробатике. 18 марта пройдут старты в хаф-пайпе и ски- кроссе, 19 марта — слоуп-стайле.

В сноуборде первые финалы пройдут 11 марта — в слоуп- стайле и хаф-пайпе, на следующий день определятся победители в борд-кроссе, 13 марта — командном турнире по борд-кроссу, 14 марта — в параллельном гигантском слаломе, 15 марта — параллельном слаломе, 17 марта — биг-эйре. В сноуборде неолимпийскими дисциплинами являются параллельный слалом (в Пхенчхане этот вид уступит место в программе биг- эйру) и командный сноуборд-кросс.

В нынешнем сезоне Кубка мира во фристайле российские спортсмены занимали места на пьедестале лишь в акробатике, где последние пробы перед чемпионатом мира состоялись в субботу на этапе в Москве, третье место занял Максим Буров. На других этапах призерами становились Станислав Никитин, Любовь Никитина, Кристина Спиридонова и Александра Орлова, которые при определенной доле везения могут претендовать на медали чемпионата мира.

В составе сборной России по могулу на чемпионате мира выступят Егор Ануфриев, Максим Михайлов, Сергей Шимбуев, Марика Пертахия и Регина Рахимова. В отсутствие травмированного Александра Смышляева, сильнейшего могулиста страны последних лет, тренерский штаб рассчитывает прежде всего на девушек — Пертахия и Рахимова регулярно выходят в финалы и могут претендовать на награды. В слоуп-стайле выступят Денис Некрасов, Лана Прусакова, Анастасия Таталина, в хаф-пайпе — Павел Чупа, Роман Егоров, Валерия Демидова, Полина Агнцева и Елизавета Чеснокова.

Надежды на Алену Заварзину

Российские сноубордисты в кубковом сезоне побеждали на отдельных этапах, а основные надежды возлагаются на олимпийского призера и чемпиона мира 2011 года Алену Заварзину, которая выступает в параллельном гигантском слаломе. В феврале Заварзина победила на кубковых этапах в болгарском Банско и на трассе олимпийского Пхенчхана, став обладательницей малого хрустального глобуса.

Кроме того, чемпион мира Андрей Соболев в декабре победил в параллельном слаломе на этапе в итальянской Кортине-д’Ампеццо, а Влад Хадарин в начале января — на московском этапе по биг-эйру. Не лучшим образом выступает в нынешнем сезоне олимпийский чемпион Сочи Вик Вайлд, который не занимал призовые места на этапах Кубка мира.

Объединенные чемпионаты мира по фристайлу и сноуборду проводятся лишь во второй раз. Два года назад турнир прошел в австрийском Крайшберге, где российские спортсмены завоевали четыре медали. Чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе стал сноубордист Соболев, который также выиграл серебряную медаль в параллельном слаломе — как и Заварзина в параллельном гигантском слаломе. Во фристайле бронзовую медаль в могуле завоевал Смышляев.

Первый чемпионат мира по фристайлу состоялся в 1986 году, сноуборду — в 1996 году.