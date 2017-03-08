Заварзина в ранге фаворита стартует на чемпионате мира по сноуборду
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду стартует в среду на трассах испанского курорта
Сьерра-Невада. В течение двух недель на турнире будут разыграны 12 комплектов медалей во фристайле и 14 — сноуборде.
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20 комплектов медалей на предстоящем турнире будут разыграны в олимпийских дисциплинах. Во фристайле 8 марта на чемпионате мира запланированы соревнования по могулу, 9 марта — неолимпийскому виду
В сноуборде первые финалы пройдут 11 марта — в слоуп- стайле и
В нынешнем сезоне Кубка мира во фристайле российские спортсмены занимали места на пьедестале лишь в акробатике, где последние пробы перед чемпионатом мира состоялись в субботу на этапе в Москве, третье место занял Максим Буров. На других этапах призерами становились Станислав Никитин, Любовь Никитина, Кристина Спиридонова и Александра Орлова, которые при определенной доле везения могут претендовать на медали чемпионата мира.
В составе сборной России по могулу на чемпионате мира выступят Егор Ануфриев, Максим Михайлов, Сергей Шимбуев, Марика Пертахия и Регина Рахимова. В отсутствие травмированного Александра Смышляева, сильнейшего могулиста страны последних лет, тренерский штаб рассчитывает прежде всего на девушек — Пертахия и Рахимова регулярно выходят в финалы и могут претендовать на награды. В
Надежды на Алену Заварзину
Российские сноубордисты в кубковом сезоне побеждали на отдельных этапах, а основные надежды возлагаются на олимпийского призера и чемпиона мира 2011 года Алену Заварзину, которая выступает в параллельном гигантском слаломе. В феврале Заварзина победила на кубковых этапах в болгарском Банско и на трассе олимпийского Пхенчхана, став обладательницей малого хрустального глобуса.
Кроме того, чемпион мира Андрей Соболев в декабре победил в параллельном слаломе на этапе в итальянской Кортине-д’Ампеццо, а Влад Хадарин в начале января — на московском этапе по
Объединенные чемпионаты мира по фристайлу и сноуборду проводятся лишь во второй раз. Два года назад турнир прошел в австрийском Крайшберге, где российские спортсмены завоевали четыре медали. Чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе стал сноубордист Соболев, который также выиграл серебряную медаль в параллельном слаломе — как и Заварзина в параллельном гигантском слаломе. Во фристайле бронзовую медаль в могуле завоевал Смышляев.
Первый чемпионат мира по фристайлу состоялся в 1986 году, сноуборду — в 1996 году.
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