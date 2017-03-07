Колобков поддержал идею о подаче заявки на проведение ЧМ-2023 по фристайлу и сноуборду

Во вторник в Министерстве спорта РФ состоялась встреча, посвященная перспективам проведения международных соревнований по фристайлу в Челябинской области. В ней приняли участие Колобков, президент ФФР Алексей Курашов, первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, министр физкультуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, директор ФГАУ «Управление спортмероприятий» Сергей Назаров.

В ходе встречи были обсуждены итоги впервые прошедшего в Челябинской области этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, а также обсуждалась возможность сделать этот этап ежегодным и подать заявку на проведение в 2023 году чемпионата мира по фристайлу и сноуборду.

«В ближайшее время совместно с администрацией Челябинской области будет сформирована рабочая группа, — сказал Курашов. — У меня буквально на этой неделе должны пройти встречи с руководителями FIS (Международной федерации лыжных видов спорта), на которых мы будем обсуждать все организационные вопросы. Будем работать».

«Павел Анатольевич (Колобков) прекрасно владеет ситуацией и очень хорошо осведомлен о положении дел в области спорта в Челябинской области, — добавил Редин. — Сейчас мы будем очень серьезно готовиться к тому, чтобы подать заявку на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. Министр поддержал это предложение».