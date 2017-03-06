Новосибирская область заняла первое место на Зимних сельских играх

В общекомандном зачете Всероссийских сельских спортивных игр область набрала 2416 очков, заняв первое место. Второе место заняли участники из Челябинской области, третьими стали селяне Пермского края. Всего в соревнованиях приняли участие 57 регионов и более 1000 участников.

Финал состязаний прошел 3 марта в Бердске. Участников приветствовали министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель министра спорта России Марина Томилова, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Сегодня здесь, в центре Сибири, мы тоже в силах проявить и спортивную волю, характер, силу и единение людей, на плечах которых каждодневно лежат сложнейшие задачи по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны — российских аграриев. Мы тоже можем продемонстрировать свою спортивную мощь, ощутить командный дух и спортивный триумф жителей сел, собравшихся на новосибирской земле со всех уголков нашей необъятной страны», — отметил Александр Ткачев.

Также значимость событий отметил Владимир Городецкий:

«Сегодня на нашей Новосибирской земле особый день, особое событие федерального уровня. Мы принимаем Всероссийские сельские зимние спортивные игры. От имени всех новосибирцев приветствую представителей 57 регионов, более 1000 участников. Мы впервые принимаем федеральные спортивные игры такого уровня. Для нас это большая честь и ответственность».

В соревнованиях участвовали представители сельскохозяйственной, лесной и рыбохозяйственной отраслей, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, постоянно проживающие в сельской местности. Всего было представлено восемь видов спорта лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования дояров, механизаторов, а также соревнования среди спортивных семей.