Вотье и Мойоли выиграли этап КМ по сноуборду, Пауль стала 10-й
В Ла Молине завершился этап Кубка мира по сноуборду.
Победу в
Сноуборд. Этап Кубка мира. Ла Молина, Испания
Мужчины.
1. Пьер Вотье (Фрацния).
2. Лукаш Пахнер (Австрия).
3. Ник Баумгартнер (США)…
26. Даниил Дильман…
34. Александр Гузачев…
55. Николай Олюнин…
65. Андрей Анисимов (все — Россия).
Женщины. Борд-кросс
1. Микела Мойоли (Италия).
2. Ева Самкова (Чехия).
3. Хлоя Треспо (Франция)…
10. Кристина Пауль…
15. Мария Васильцова…
24. Юлия Лаптева (все — Россия).
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