Вотье и Мойоли выиграли этап КМ по сноуборду, Пауль стала 10-й

Победу в борд-кроссе одержали француз Пьер Вотье и итальянка Микела Мойоли. Россиянка Кристина Пауль заняла 10-е место, Мария Васильцова стала 15-й, Юлия Лаптева — 24-й. Даниил Дильман показал 26-й результат, Александр Гузачев стал 34-м, Николай Олюнин — 55-м, Андрей Анисимов — 65-м.



Сноуборд. Этап Кубка мира. Ла Молина, Испания

Мужчины. Борд-кросс.

1. Пьер Вотье (Фрацния).

2. Лукаш Пахнер (Австрия).

3. Ник Баумгартнер (США)…

26. Даниил Дильман…

34. Александр Гузачев…

55. Николай Олюнин…

65. Андрей Анисимов (все — Россия).



Женщины. Борд-кросс

1. Микела Мойоли (Италия).

2. Ева Самкова (Чехия).

3. Хлоя Треспо (Франция)…

10. Кристина Пауль…

15. Мария Васильцова…

24. Юлия Лаптева (все — Россия).