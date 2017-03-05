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5 марта 2017, 19:53 | Зимние | Чемпионат.com

Вотье и Мойоли выиграли этап КМ по сноуборду, Пауль стала 10-й

В Ла Молине завершился этап Кубка мира по сноуборду.

Победу в борд-кроссе одержали француз Пьер Вотье и итальянка Микела Мойоли. Россиянка Кристина Пауль заняла 10-е место, Мария Васильцова стала 15-й, Юлия Лаптева — 24-й. Даниил Дильман показал 26-й результат, Александр Гузачев стал 34-м, Николай Олюнин — 55-м, Андрей Анисимов — 65-м.

Сноуборд. Этап Кубка мира. Ла Молина, Испания
Мужчины. Борд-кросс.
1. Пьер Вотье (Фрацния).
2. Лукаш Пахнер (Австрия).
3. Ник Баумгартнер (США)…
26. Даниил Дильман…
34. Александр Гузачев…
55. Николай Олюнин…
65. Андрей Анисимов (все — Россия).

Женщины. Борд-кросс
1. Микела Мойоли (Италия).
2. Ева Самкова (Чехия).
3. Хлоя Треспо (Франция)…
10. Кристина Пауль…
15. Мария Васильцова…
24. Юлия Лаптева (все — Россия).
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