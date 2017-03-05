Российская сноубордистка выиграла зачет Кубка мира в гигантском слаломе

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Заключительный этап Кубка мира прошел в воскресенье в турецком Кайсери. Заварзина заняла на нем шестое место, набрала 400 очков и стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы — Патриции Куммер из Швейцарии. В активе россиянки по итогам шести этапов стало 3900 баллов, у швейцарки — 3460, она обеспечила себе второе место в общем зачете.

Победительницей этапа в Кайсери стала чешка Эстер Ледецкая, с 2800 баллами ставшая третьей в общем зачете.

2 февраля Заварзина и другой российский сноубордист Вик Уайлд представили часы TAG Heuer для влюбленных.