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5 марта 2017, 16:56 | Зимние | Lenta.Ru

Российская сноубордистка выиграла зачет Кубка мира в гигантском слаломе

Российская сноубордистка Алена Заварзина выиграла малый «Хрустальный глобус» в параллельном гигантском слаломе в зачете Кубка мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская сноубордистка Алена <span class=error>Заварзина</span> выиграла малый Хрустальный глобус в параллельном гигантском слаломе в зачете Кубка мира. Заключительный этап прошел в воскресенье в турецком <span class=error>Кайсери</span>. <span class=error>Заварзина</span> заняла на нем шестое место набрала 400 очков и стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы Патриции <span class=error>Куммер</span>. Увеличить
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Заключительный этап Кубка мира прошел в воскресенье в турецком Кайсери. Заварзина заняла на нем шестое место, набрала 400 очков и стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы — Патриции Куммер из Швейцарии. В активе россиянки по итогам шести этапов стало 3900 баллов, у швейцарки — 3460, она обеспечила себе второе место в общем зачете.

Победительницей этапа в Кайсери стала чешка Эстер Ледецкая, с 2800 баллами ставшая третьей в общем зачете.

2 февраля Заварзина и другой российский сноубордист Вик Уайлд представили часы TAG Heuer для влюбленных.
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