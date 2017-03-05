Сноубордисты Жукова и Хадарин победили на чемпионате России в дисциплине биг-эйр
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Сноубордисты Анастасия Жукова и Влад Хадарин стали чемпионами России в дисциплине биг-эйр.
Жукова набрала 175,25 балла. Второе место у Екатерины Косовой (174,50). На третьей строчке расположилась Елизавета Богданова (170,75).
Результат Хадарина — 192,25. Следом расположился Михаил Матвеев, набравший 169,25 балла. Бронза у Алексея Соболева (166,00).
В дисциплине слоупстайл чемпионом страны стал Матвеев, набравший 83,53 балла. Второе место у Хадарина — 82,93, третьим стал Соболев — 73,45.
У женщин в слоупстайле первой стала Софья Федорова — 85,58. Косова на втором месте — 71,73. Замкнула тройку сильнейших Жукова — 69,70.
Чемпионат России по сноуборду прошел в Миассе (Челябинская область).
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