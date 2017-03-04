Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28973167/
4 марта 2017, 23:45 | Зимние | Р-Спорт

Стал известен состав сборной России по сноуборду на чемпионат мира в Испании

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Тренерский штаб сборной России по сноуборду определил состав национальной команды на чемпионат мира в Испании, сообщили агентству «Р-Спорт» в Федерации сноуборда России (ФСР).

Объединенный чемпионат мира по сноуборду и фристайлу пройдет в Сьерра-Неваде (Испания), соревнования сноубордистов состоятся 9—17 марта.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

параллельный слалом и параллельный гигантский слалом — Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Валерий Колегов, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, Наталья Соболева, Екатерина Хатомченкова, Елизавета Салихова;.

сноуборд-кросс — Николай Олюнин, Даниил Дильман, Андрей Анисимов, Александр Гузачев, Кристина Пауль, Юлия Лаптева, Мария Васильцова;.

слоупстайл и биг-эйр — Влад Хадарин, Антон Мамаев, Михаил Матвеев, Софья Федорова, Елена Костенко, Анастасия Жукова;.

хаф-пайп: Никита Автанеев, Максим Суйков.

В число резервистов попали: Милена Быкова (параллельный слалом и параллельный гигантский слалом) и Евгений Мухутдинов (сноуборд-кросс).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Курашов: ФФР довольна бронзой Бурова на этапе КМ в Москве, он мог выиграть и золото

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бронзовая медаль российского фристайлиста Максима Бурова на московском этапе Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика — это очень хороший результат для молодого спортсмена, но он мог завоевать и золото, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.
Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский