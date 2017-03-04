Стал известен состав сборной России по сноуборду на чемпионат мира в Испании
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Тренерский штаб сборной России по сноуборду определил состав национальной команды на чемпионат мира в Испании, сообщили агентству «Р-Спорт» в Федерации сноуборда России (ФСР).
Объединенный чемпионат мира по сноуборду и фристайлу пройдет в
Состав сборной России выглядит следующим образом:
параллельный слалом и параллельный гигантский слалом — Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Валерий Колегов, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, Наталья Соболева, Екатерина Хатомченкова, Елизавета Салихова;.
слоупстайл и
хаф-пайп: Никита Автанеев, Максим Суйков.
В число резервистов попали: Милена Быкова (параллельный слалом и параллельный гигантский слалом) и Евгений Мухутдинов (сноуборд-кросс).
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