Стал известен состав сборной России по сноуборду на чемпионат мира в Испании

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бронзовая медаль российского фристайлиста Максима Бурова на московском этапе Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика — это очень хороший результат для молодого спортсмена, но он мог завоевать и золото, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.