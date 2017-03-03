ПКР провел антидопинговый семинар для паралимпийцев-сноубордистов и горнолыжников

На семинаре обсуждались вопросы антидопинговых правил, оформление разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов, ответственность спортсменов за нарушение антидопингового законодательства.

Международный паралимпийский комитет (МПК) на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее международный комитет отказал россиянам в допуске к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР, в настоящее время согласовывается дорожная карта.