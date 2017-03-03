Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28959327/
3 марта 2017, 13:07 | Зимние | ТАСС

ПКР провел антидопинговый семинар для паралимпийцев-сноубордистов и горнолыжников

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) провели антидопинговый семинар для участников чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду. Об этом сообщает пресс- служба ПКР.

На семинаре обсуждались вопросы антидопинговых правил, оформление разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов, ответственность спортсменов за нарушение антидопингового законодательства.

Международный паралимпийский комитет (МПК) на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее международный комитет отказал россиянам в допуске к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР, в настоящее время согласовывается дорожная карта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Сахалинский горнолыжник Осипов стал победителем Спартакиады-2017 в слалом-гиганте

Сахалинский горнолыжник Осипов стал победителем Спартакиады-2017 в слалом-гиганте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Представитель Сахалинской области Владислав Осипов выиграл соревнования по горнолыжному спорту в слалом-гиганте на восьмой зимней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Финал Кубка России по футболу пройдет 2 мая в Сочи

Кириченко: победу в РФПЛ разыграют "Спартак" и "Зенит", "Ростов" поборется за еврокубки

Колобков гарантировал, что ЧМ-2018 будет показан на центральных каналах