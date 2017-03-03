ПКР провел антидопинговый семинар для паралимпийцев-сноубордистов и горнолыжников
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) провели антидопинговый семинар для участников чемпионата России по горнолыжному спорту и сноуборду. Об этом сообщает пресс- служба ПКР.
На семинаре обсуждались вопросы антидопинговых правил, оформление разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов, ответственность спортсменов за нарушение антидопингового законодательства.
Международный паралимпийский комитет (МПК) на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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