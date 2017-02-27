В Воронеже впервые прошли соревнования по сноукайтингу

В руках у участников крыло — кайт, чтобы ловить ветер. Отсюда и произошло название этого вида спорта. На ногах лыжи или сноуборд.

Задача — пройти на скорость 3 круга по 3 километра. И хотя на улице заметно потеплело и снега совсем не осталось, соревнования всё равно провели. На льду.

Михаил Левковец, организатор:

«Безопасность участников, конечно, в первую очередь. Мы организовали скорую помощь, МЧС. Обязательно для каждого участника медицинская спортивная страховка на день соревнований. Обязательно, чтобы каждый участник имел шлем. Без этого не допускается к соревнованиям».

Новичкам советуют начинать учиться в зиму. Если есть минимальный опыт катания на лыжах или сноуборде, достаточно будет буквально нескольких часов, чтобы научиться ловить ветер.

Оборудование советуют покупать подержанное, чтобы было не жалко, если кайт, например, зацепится за дерево. Однако даже такая экипировка выйдет недёшево — крыло стоит не менее 20 тысяч.

Тем, кто всё же решился потратить средства, опытные спортсмены настрого запрещают учиться самостоятельно.

Владислав Кузин, участник соревнований:

«Очень желательно пройти школу обучения, потому что самоучение в кайтсерфигне заканчивается травмами. Потому что, если не так махнул, кайт — это такая вещь, что может выдернуть и на 5 метров вверх, и просто с этой высоты потом бросить».