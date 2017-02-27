Не Романом единым. Кто из россиян побеждал в Кубке мира
Победа 20-летнего Романа Репилова в общем зачете Кубка мира по санному спорту стала одним из главных событий выходных.
«Советский спорт» вспомнил, кто из россиян еще выигрывал Большой хрустальный глобус в зимних видах спорта.
Небольшое вступление — из 12 видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр, и в которых проводят Кубок мира, лишь в четырех Большой хрустальный глобус никогда не доставался россиянам. У нас были победы на отдельных этапах и в горных лыжах, и в прыжках с трамплина, но те успехи оставались разовыми акциями. В зимнем двоеборье не было даже их. Наконец, в
Итак — обо всем поподробнее.
БИАТЛОН
1992 Анфиса РЕЗЦОВА
1993 Анфиса РЕЗЦОВА
1996 Владимир ДРАЧЕВ.
Сергей Чепиков, хоть и выигрывал чемпионат мира в смешанной эстафете уже в 2006 году, но двух своих успехов в общем зачете Кубка мира добился еще в советскую эпоху — в 1990 и 1991 годах. С тех пор россияне брали Большой хрустальный глобус всего трижды. Непобедимая в начале 90-х Анфиса Резцова стала лучшей в 1992—1993 годах, Владимир Драчев — в 1995-м. Причем последний опередил в борьбе за первое место нашего же Виктора Майгурова. В 2002-м Драчев опять будет претендовать на Кубок мира и останется вторым (вслед за Бьерндаленом), но — уже в составе сборной Белоруссии. Из россиян так близко к итоговой победе подбирались Павел Ростовцев (2002, уступил Рафаэлю Пуарэ), Дмитрий Ярошенко (2008, Бьерндалену) и Антон Шипулин (2015, Мартену Фуркаду). Из россиянок — Альбина Ахатова (2003, выиграла Мартина Глагов) и Ольга Пылева (2004,
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
1992 Елена ВЯЛЬБЕ
1993 Любовь ЕГОРОВА
1995 Елена ВЯЛЬБЕ
1997 Елена ВЯЛЬБЕ
1998 Лариса ЛАЗУТИНА
2001 Юлия ЧЕПАЛОВА.
Почти наверняка в ближайшем будущем победу в Кубке мира оформит и Сергей Устюгов — в свои 24 года он уже считается одним из лучших лыжников планеты. Пока наши мужчины таких успехов здесь не добивались, хотя отстраненный ныне от выступлений Александр Легков трижды оставался вторым в общем зачете (2007, 2013, 2014). Женская сборная выступала куда ярче — только Елена Вяльбе собрала пять Кубков (три из них — в постсоветский период)! Правда, почти все эти победы пришлись на 90-е. С тех пор, как Юлия Чепалова выиграла общий зачет в 2001-м, а Лариса Лазутина в том же году стала третьей, никто из наших девушек в конце сезона не попадал в топ-3. Сейчас отдельные победы на этапах — в радость. На желтую майку россиянки давно не претендуют.
БОБСЛЕЙ
2009 Александр ЗУБКОВ.
У сборной России всегда все было хорошо в четверках — один Зубков собрал здесь 5 малых Кубков мира, плюс один такой трофей есть у Евгения Попова (2007), а в нынешнем сезоне
СКЕЛЕТОН
2009 Александр ТРЕТЬЯКОВ.
Последние семь Кубков мира выиграл Мартинс Дукурс. Трижды за это время вторым в общем зачете был его старший брат Томас. А вот последним, кто побеждал до латыша, является как раз наш Третьяков. В 2009-м предельно скромный и еще юный красноярец сначала проигрывал немцу Франку Роммелю, однако ударно завершил сезон двумя победами в
САННЫЙ СПОРТ
2005 Альберт ДЕМЧЕНКО
2017 Роман РЕПИЛОВ.
Список обладателей Кубка мира по санному споту рябит одними и теми же фамилиями. Норберт Хубер — 11 трофеев, Армин Цогеллер — 10, Хансйорг Раффль — 8 (не обманывайтесь именами, они все — итальянцы). Австриец Маркус Прок выиграл 10, последние 5 Кубков ушли к немцу Феликсу Лоху… Но россияне в этом списке тоже есть. Альберт Демченко на один год прервал гегемонию Цогеллера (в 2005-м), а Роман Репилов только что оборвал серию триумфов Лоха. Да, чемпионат Европы в этом сезоне выиграл наш Семен Павличенко, чемпионат мира — австриец Вольфганг Киндл, но Большой хрустальный глобус ушел
ФРИСТАЙЛ
1994 Сергей ШУПЛЕЦОВ
2003 Дмитрий АРХИПОВ.
Во фристайле общий зачет менее важен, чем в отдельных дисциплинах. Больно разнятся сами дисциплины. Слишком разные виды, разное количество стартов, которые проходят в разное время и в разных местах… Но, все же, сводная таблица есть. И дважды ее возглавляли россияне. В 1994-м Сергей Шуплецов почти не знал себе равных в могуле, хотя и проиграл тогда главный старт, оставшись с серебром в Лиллехаммере. Тем не менее, Кубок мира достался именно ему. В 2003-м этот успех повторил Дмитрий Архипов (не путать с форвардом хоккейного «Ак Барса»), выступавший в лыжной акробатике.
СНОУБОРД
2011 Екатерина ТУДЕГЕШЕВА.
В сноуборде с сезона-2010 в принципе нет общего зачета — по тем же причинам, по которым он не так важен во фристайле. Кубки мира здесь разыгрывают в отдельных категориях. И россиянам традиционно лучше удается слалом. Правда, единственный трофей завоевала лишь Екатерина Тудегешева. У нее сложные отношения с Олимпиадами, но на счету спортсменки — два золота чемпионатов мира, включая первое в истории нашей команды (2007 и 2013). А заодно — Хрустальный глобус 2011 года. К слову, в прошлом сезоне Екатерина была второй (вслед чешкой Эстер Ледецкой).
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
2015 Павел КУЛИЖНИКОВ.
В коньках общий зачет Кубка планеты ввели с 2012 года, и до сих пор сами спортсмены не придают ему особого значения. У спринтеров — своя борьба, у стайеров — своя… Чего мешать все в одну кучу? Но все же, Большой хрустальный глобус тут один. Доставался, в основном, голландцам — Кьелду Нуйсу (дважды), Йорриту Бергсме… Разок победил американец Шанни Дэвис (2014). И еще один раз — наш Павел Кулижников.
Сезон 2014−2015 стал бенефисом будущего рекордсмена мира! Он только вернулся после дисквалификации за метилгексанамин и сразу начал доминировать на всех международных стартах. На «пятисотке» Павла было не остановить. На «тысяче» он выступал не так стабильно, но побеждал и здесь. Итог — два малых Кубка (500 и 1000) и уверенный триумф в общем зачете. Годом спустя Кулижников дважды побьет рекорд планеты (500 м), возьмет еще три золота ЧМ (500, 1000 и в спринтерском многоборье), а в Кубке мира проиграет Нуйсу лишь потому, что пропустит финальный этап
ШОРТ-ТРЕК
Пусть в общем зачете россияне пока Кубок мира не выигрывали, но как не вспомнить пять побед на отдельных дистанциях? Тем более, граница, что из этого более важно, в
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