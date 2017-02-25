Обладателя «золота» на Кубке мира в Челябинской области увезли после финиша на носилках. Фото

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Борьба за награды была настолько острой, а скорости головокружительные, что даже опытный горнолыжник не сумел совладать с ними и врезался после финиша в заграждения дистанции. Полученная травма оказалась весьма серьезной, спортсмен покинул «поле боя» на носилках. Медаль и корону организаторы соревнований вручили его тренеру.