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25 февраля 2017, 21:14 | Зимние | Uralpress.ru

Обладателя «золота» на Кубке мира в Челябинской области увезли после финиша на носилках. Фото

Известный горнолыжник из Франции Арно Боволента, победивший в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» (Миасс, Челябинская область), не смог лично получить золотую медаль за первое место и корону хозяина Уральских гор, изготовленную мастерами Златоуста.

Известный горнолыжник из Франции <span class=error>Арно</span> Боволента победивший в <nobr>ски-кроссе</nobr> на этапе Кубка мира по <span class=error>фристайлу</span> в Солнечной долине (Миасс Челябинская область) не смог лично получить золотую медаль за первое место и корону хозяина Уральских гор изготовленную мастерами Златоуста. Увеличить
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Борьба за награды была настолько острой, а скорости головокружительные, что даже опытный горнолыжник не сумел совладать с ними и врезался после финиша в заграждения дистанции. Полученная травма оказалась весьма серьезной, спортсмен покинул «поле боя» на носилках. Медаль и корону организаторы соревнований вручили его тренеру.
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Австриец Крафт стал чемпионом мира в прыжках на лыжах с трамплина

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Австриец Стефан Крафт одержал победу в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти. Спортсмен показал результат 270,8 балла.
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В Челябинске снова рубят деревья в сквере на Захаренко

Обладателя «золота» на Кубке мира в Челябинской области увезли после финиша на носилках. Фото

В финал Кубка мира по фристайлу, проходящий в Челябинской области, прошли два южноуральца. ФОТО