Огонь III зимних Всемирных военных игр зажжен в Сочи
СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Пламя III зимних Всемирных военных игр зажглось в главной чаще спортивного огня в Сочи. В ходе церемонии открытия игр состоялся финальный этап эстафеты спортивного огня. На этом этапе, протяженность которого составила 2017 метров, огонь несли юнармейцы, известные российские
спортсмены-олимпийцы и военнослужащие.
Завершили эстафету и зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр двукратные олимпийские чемпионы биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев.
Всего в финальном этапе эстафеты было задействовано 20 факелоносцев.
Эстафета спортивного огня
Эстафета спортивного огня началась 11 февраля. На первом этапе в течение недели огни игр зажглись в пяти точках в разных концах страны — на Лопатинском маяке на острове Сахалин, смотровой площадке поселка Янтарный в Калининградской области, вершине горы Эльбрус в Кабардино- Балкарии, девятой домне Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области и этническом комплексе «Саамская деревня» в Мурманской области.
На втором этапе 18 февраля лампады со спортивным огнем прибыли в пять крупнейших городов, «столицы» военных округов и Северного флота —
После эстафеты огонь передали послам III зимних Всемирных военных игр, которые доставили факел в Москву.
Объединение пяти огней прошло 23 февраля 2017 года в Москва на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества. После торжественной церемонии огонь игр самолетом Минобороны был доставлен в Сочи.
По трапу на сочинскую землю огонь вынесла Ишмуратова в сопровождении Алябьева и олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Андрея Сильнова.
С 22 по 28 февраля в Сочи проходят III зимние Всемирные военные игры — мероприятие, организуемое для спортсменов — военнослужащих один раз в четыре года. Сильнейшие лыжники, конькобежцы и альпинисты из более чем 40 стран соревнуются в семи дисциплинах. В программе игр соревнования по биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту,
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