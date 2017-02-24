Огонь III зимних Всемирных военных игр зажжен в Сочи

Завершили эстафету и зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр двукратные олимпийские чемпионы биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев.

Всего в финальном этапе эстафеты было задействовано 20 факелоносцев.

Эстафета спортивного огня

Эстафета спортивного огня началась 11 февраля. На первом этапе в течение недели огни игр зажглись в пяти точках в разных концах страны — на Лопатинском маяке на острове Сахалин, смотровой площадке поселка Янтарный в Калининградской области, вершине горы Эльбрус в Кабардино- Балкарии, девятой домне Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области и этническом комплексе «Саамская деревня» в Мурманской области.

На втором этапе 18 февраля лампады со спортивным огнем прибыли в пять крупнейших городов, «столицы» военных округов и Северного флота — Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Хабаровск и Североморск — где прошли эстафеты спортивного огня.

После эстафеты огонь передали послам III зимних Всемирных военных игр, которые доставили факел в Москву.

Объединение пяти огней прошло 23 февраля 2017 года в Москва на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества. После торжественной церемонии огонь игр самолетом Минобороны был доставлен в Сочи.

По трапу на сочинскую землю огонь вынесла Ишмуратова в сопровождении Алябьева и олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Андрея Сильнова.