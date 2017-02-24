Казахстан выиграл пятое золото на Азиаде-2017

Рейхерд стал лучшим в соревнованиях по парному могулу, которые проходили сегодня, 24 февраля.

Напомним, в этой же дисциплине казахстанская фристайлистка Юлия Галышева стала третьей. Также медали сегодня завоевали биатлонисты. Так, Ян Савицкий принес Казахстану «серебро» Азиады, а Галина Вишневская выиграла золотую медаль.