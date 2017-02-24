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24 февраля 2017, 9:20 | Зимние | Vesti.kz

Казахстан выиграл пятое золото на Азиаде-2017

Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд занял первое место на проходящих в японском Саппоро зимних Азиатских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рейхерд стал лучшим в соревнованиях по парному могулу, которые проходили сегодня, 24 февраля.

Напомним, в этой же дисциплине казахстанская фристайлистка Юлия Галышева стала третьей. Также медали сегодня завоевали биатлонисты. Так, Ян Савицкий принес Казахстану «серебро» Азиады, а Галина Вишневская выиграла золотую медаль.

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