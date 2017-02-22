Казахстан сохранил четвертую строчку медального зачета Азиады-2017
Завершился четвертый соревновательный день зимней Азиады-2017 в Саппоро, сообщает Sports.kz.
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В лидеры по итогам дня вышла Южная Корея — 30 медалей (12,11,7), на втором месте японцы — 34 (10,11,13), третью позицию занимает Китай — 16 (6,5,5).
Казахстан остается на четвертой строчке с семью медалями (1,2,4).
Напомним, сегодня бронзовые награды нашей стране принесли прыгун с трамплина Сергей Ткаченко, женская сборная по
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