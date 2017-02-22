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22 февраля 2017, 14:35 | Зимние | Sports.kz

Казахстан сохранил четвертую строчку медального зачета Азиады-2017

Завершился четвертый соревновательный день зимней Азиады-2017 в Саппоро, сообщает Sports.kz.

Завершился четвертый соревновательный день зимней <span class=error>Азиады</span>-2017 в Саппоро сообщает Sports.kz. Увеличить
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В лидеры по итогам дня вышла Южная Корея — 30 медалей (12,11,7), на втором месте японцы — 34 (10,11,13), третью позицию занимает Китай — 16 (6,5,5).

Казахстан остается на четвертой строчке с семью медалями (1,2,4).

Напомним, сегодня бронзовые награды нашей стране принесли прыгун с трамплина Сергей Ткаченко, женская сборная по шорт-треку и мужская команда конькобежцев.

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Каспер: FIS даст лыжникам гарантии продолжения борьбы с допингом

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в среду проведет собрание с участием лыжников, подписавших письмо с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил, где даст им гарантии продолжения борьбы с допингом. Об этом сообщил на пресс-конференции в финском Лахти, где открывается чемпионат мира по лыжным видам спорта, президент FIS Жан-Франко Каспер.
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