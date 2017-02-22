Казахстан сохранил четвертую строчку медального зачета Азиады-2017

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в среду проведет собрание с участием лыжников, подписавших письмо с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил, где даст им гарантии продолжения борьбы с допингом. Об этом сообщил на пресс-конференции в финском Лахти, где открывается чемпионат мира по лыжным видам спорта, президент FIS Жан-Франко Каспер.