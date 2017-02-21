Второе место занял ещё один представитель России Дмитрий Логинов, а замкнул тройку призёров итальянец Габриэль Месснер. Среди юниорок лучшей стала австрийка Джамима Юритц, а россиянка Мария Валова уступила ей в финале.



Сноуборд. Первенство мира среди юниоров. Клиновец, Чехия

Юниоры. Параллельный слалом

1. Илья Витюгов (Россия).

2. Дмитрий Логинов (Россия).

3. Габриэль Месснер (Италия)…

5. Дмитрий Сарсембаев (Россия)…

18. Никита Кочнев (Россия)…

32. Игорь Слуев (Россия).

Денис Абаскалов (Россия) — не финишировал.



Юниорки. Параллельный слалом

1. Джемима Юритц (Австрия).

2. Мария Валова (Россия).

3. Даниэль Ульбинг (Австрия).

4. Полина Смоленцова (Россия).

5. Милена Быкова (Россия)…

7. Анастасия Курочкина (Россия)…

17. Елена Болтаева (Россия)…

24. Александра Власенко (Россия).