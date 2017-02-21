Первая тройка лидеров медального зачета Азиады-2017 увеличила отрыв от Казахстана

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В третий день соревнований казахстанцы завоевали три медали. Лыжник Ринат Мухин выиграл «золото» в индивидуальной гонке на 15 километров, конькобежец Денис Кузин стал серебряным призером на дистанции 1000 метров, а Елена Коломина взяла «бронзу» в гонке на 10 километров свободным стилем.

В медальном зачете с 23 наградами лидирует Япония — восемь золотых, восемь серебряных и 7 бронзовых. Следом за ней идет Южная Корея — 20 медалей (6+7+7), а на третьем месте располагается Китай — 13 (5+3+5).

Сборная Казахстана на данный момент занимает четвертую строчку медального зачета. В активе команды пока четыре медали (1+2+1).

VIII зимние Азиатские игры в Саппоро начались 19 февраля и продлятся неделю. Спортсмены будут соревноваться в 11 видах спорта и разыграют 64 комплекта медалей.