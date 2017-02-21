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21 февраля 2017, 14:05 | Зимние | Sports.kz

Казахстан остается на четвертом месте медального зачета Азиады-2017

Завершился третий соревновательный день зимних Азиатских игр-2017 в Саппоро, сообщает Sports.kz.

Завершился третий соревновательный день зимних Азиатских игр-2017 в Саппоро сообщает Sports.kz. Увеличить
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По его итогам лидером стала Япония — 23 медалей (8 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), далее идут Южная Корея — 20 (6,7,7) и Китай — 13 (5,3,5).

Казахстан сохранил четвертую строчку — 4 награды (1,2,1).

Напомним, сегодня медальную копилку нашей страны пополнили лыжники Елена Коломина («бронза») и Ринат Мухин («золото»), а также конькобежец Денис Кузин («серебро»).

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