Сарсембаев и Быкова победили на юниорском первенстве мира по сноуборду
В Клиновце (Чехия) проходит юниорское первенство мира по сноуборду.
В параллельном гигантском слаломе победы одержали россияне Дмитрий Сарсембаев и Милена Быкова. Дмитрий Логинов стал серебряным призёром.
Сноуборд. Юниорское первенство мира. Клиновец
Юниоры. Параллельный гигантский слалом
1. Дмитрий Сарсембаев (Россия).
2. Дмитрий Логинов (Россия).
3. Арвид Аунер (Австрия).
Юниорки. Параллельный гигантский слалом
1. Милена Быкова (Россия).
2. Даниэла Ульбинг (Австрия).
3. Лариса Гассер (Швейцария)…
5. Мария Валова (Россия)…
9. Полина Смоленцова (Россия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter