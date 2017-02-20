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20 февраля 2017, 18:11 | Зимние | Чемпионат.com

Сноубордистка Пауль принесла России золото ЧМ среди юниоров в борд-кроссе

В Чехии были разыграны награды чемпионата мира среди юниоров—2017 в дисциплине «борд-кросс».

В Чехии были разыграны награды чемпионата мира среди юниоров—2017 в дисциплине <span class=error>борд</span>-кросс. Увеличить
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У девушек за золото в финальном заезде боролись сразу две россиянки — Кристина Пауль и Виктория Букевич. Пауль превзошла своих соперниц — немку Яну Фишер, француженку Юлию Перейра и Букевич, ставшую четвёртой.

Среди мужчин в финал вышел только Андрей Анисимов, ставший четвёртым. Победил швейцарец Калле Коблет, призёрами стали Давид Пикль (Австрия) и Леон Бекхаус (Германия). Ещё один российский спортсмен Василий Локтев-Загорский занял 25-е место.

В женских командных соревнованиях российские сноубордистки Пауль и Букевич принесли сборной ещё одну медаль — серебряную. Выиграли француженки, бронза — у австралиек. У мужчин победу в командных стартах одержали спортсмены из США. Российские сноубордисты Анисимов и Локтев-Загорский заняли 6-е место.
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