Сноубордистка Пауль принесла России золото ЧМ среди юниоров в борд-кроссе
В Чехии были разыграны награды чемпионата мира среди юниоров—2017 в дисциплине «борд-кросс».
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У девушек за золото в финальном заезде боролись сразу две россиянки — Кристина Пауль и Виктория Букевич. Пауль превзошла своих соперниц — немку Яну Фишер, француженку Юлию Перейра и Букевич, ставшую четвёртой.
Среди мужчин в финал вышел только Андрей Анисимов, ставший четвёртым. Победил швейцарец Калле Коблет, призёрами стали Давид Пикль (Австрия) и Леон Бекхаус (Германия). Ещё один российский спортсмен Василий
В женских командных соревнованиях российские сноубордистки Пауль и Букевич принесли сборной ещё одну медаль — серебряную. Выиграли француженки, бронза — у австралиек. У мужчин победу в командных стартах одержали спортсмены из США. Российские сноубордисты Анисимов и
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