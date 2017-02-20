Антон Шипулин вернулся домой с чемпионата мира по биатлону

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Уральский биатлонист Антон Шипулин, который на чемпионате мира в Хохфильцене выиграл золотую и бронзовую награды вернулся в Екатеринбург, сообщает 20 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

«Антон сегодня утром прилетел домой из Москвы, — сообщил вице-президент и исполнительный директор федерации лыжных гонок Свердловской области Иван Алыпов. — К нему много вопросов. Все хотят видеть героя. Спросить про историю с Фуркадом. Думаю, что завтра мы устроим пресс-конференцию для журналистов, где он ответит на все интересующие вопросы».