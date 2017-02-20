Антон Шипулин вернулся домой с чемпионата мира по биатлону
Завтра уральский спортсмен встретится с журналистами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уральский биатлонист Антон Шипулин, который на чемпионате мира в Хохфильцене выиграл золотую и бронзовую награды вернулся в Екатеринбург, сообщает 20 февраля корреспондент «АиФ-Урал».
«Антон сегодня утром прилетел домой из Москвы, — сообщил
Антон Шипулин на чемпионате мира в Хохфильцене выиграл золотую медаль в эстафете и бронзовую в смешанной эстафете. Кроме того, на его счету два четвертых места — в гонке преследования и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter