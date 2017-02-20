Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28838265/
20 февраля 2017, 16:02 | Зимние | АиФ Екатеринбург

Антон Шипулин вернулся домой с чемпионата мира по биатлону

Завтра уральский спортсмен встретится с журналистами.

Завтра уральский спортсмен встретится с журналистами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уральский биатлонист Антон Шипулин, который на чемпионате мира в Хохфильцене выиграл золотую и бронзовую награды вернулся в Екатеринбург, сообщает 20 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

«Антон сегодня утром прилетел домой из Москвы, — сообщил вице-президент и исполнительный директор федерации лыжных гонок Свердловской области Иван Алыпов. — К нему много вопросов. Все хотят видеть героя. Спросить про историю с Фуркадом. Думаю, что завтра мы устроим пресс-конференцию для журналистов, где он ответит на все интересующие вопросы».

Антон Шипулин на чемпионате мира в Хохфильцене выиграл золотую медаль в эстафете и бронзовую в смешанной эстафете. Кроме того, на его счету два четвертых места — в гонке преследования и масс-старте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Стал известен размер призовых уфимца Антона Бабикова на прошедшем чемпионате мира

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Стала известна сумма призовых, которую получит биатлонист из Башкортостана, уфимец Антон Бабиков и его коллеги по российской команде по итогам чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.
Еще 7 новостей  Все новости
20 февраля

Девочка из Ханты-Мансийска унаследовала 35 миллионов долга

Житель Сургута выиграл в лотерею 16 миллионов рублей

Космонавт из Нижневартовска ответил с орбиты на вопросы землян