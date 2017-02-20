Челябинская область готова к проведению этапа Кубка мира по фристайлу

«В Челябинской области трасса к проведению этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс готова. Вся остальная необходимая инфраструктура тоже уже подготовлена, остались мелочи. Мы уже принимаем участников соревнований», — сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы губернатора области, в Челябинск уже прибывают представители Международной федерации лыжного спорта, спортсмены, тренеры и судьи. 19 февраля в Челябинск прилетели члены сборной России по фристайлу.