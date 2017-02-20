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20 февраля 2017, 15:24 | Зимние | ТАСС

Челябинская область готова к проведению этапа Кубка мира по фристайлу

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Вся необходимая инфраструктура, включая трассу, подготовлена к проведению этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в Челябинской области, сообщили в понедельник корр. ТАСС в пресс-службе областного Министерства по физической культуре и спорту.

«В Челябинской области трасса к проведению этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс готова. Вся остальная необходимая инфраструктура тоже уже подготовлена, остались мелочи. Мы уже принимаем участников соревнований», — сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы губернатора области, в Челябинск уже прибывают представители Международной федерации лыжного спорта, спортсмены, тренеры и судьи. 19 февраля в Челябинск прилетели члены сборной России по фристайлу.

Этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдет на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в городе Миасс Челябинской области 24—25 февраля. Национальную сборную будут представлять 12 спортсменов, среди которых четыре южноуральца: трехкратный призер Кубка мира Егор Коротков, бронзовый призер этапа Кубка мира в Швеции 2017 года Игорь Омелин, чемпионка страны, победитель этапа Кубка России Анастасия Чирцова и призер Кубка страны Кирилл Гладков.
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