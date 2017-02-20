Челябинская область готова к проведению этапа Кубка мира по фристайлу
ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Вся необходимая инфраструктура, включая трассу, подготовлена к проведению этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине
ски-кросс в Челябинской области, сообщили в понедельник корр. ТАСС в пресс-службе областного Министерства по физической культуре и спорту.
«В Челябинской области трасса к проведению этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине
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Этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине
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