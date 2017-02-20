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20 февраля 2017, 13:47 | Зимние | Чемпионат.com

Угловский стал третьим в парном могуле на этапе Кубка Европы в Швейцарии

В Прато-Левентино (Швейцария) прошёл этап Кубка Европы по фристайлу.

Во втором старте в парном могуле победы одержали швед Альбин Холмгрен и британка Макайла Геркен Шофильд. Вторыми стали представитель Великобритании Томас Геркен Шофильд и шведка Клара Манссон.

Третье место заняли россиянин Андрей Угловский и шведка Теа Вальберг.

Россиянин Евгений Гедрович продемонстрировал пятый результат, Владислав Гусев — 13-й, Егор Беляев — 14-й.
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