Угловский стал третьим в парном могуле на этапе Кубка Европы в Швейцарии
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Прато-Левентино (Швейцария) прошёл этап Кубка Европы по фристайлу.
Во втором старте в парном могуле победы одержали швед Альбин Холмгрен и британка Макайла Геркен Шофильд. Вторыми стали представитель Великобритании Томас Геркен Шофильд и шведка Клара Манссон.
Третье место заняли россиянин Андрей Угловский и шведка Теа Вальберг.
Россиянин Евгений Гедрович продемонстрировал пятый результат, Владислав Гусев — 13-й, Егор Беляев — 14-й.
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