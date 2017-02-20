Уфимский биатлонист Антон Бабиков вернулся в Уфу

В аэропорту спортсмена встречали родители, друзья и журналисты.

— То, что Антон передал эстафету первым на своем этапе, получив ее четвертым, это, конечно, показатель его великолепной работы. Болели за него в прямом эфире, пытались сдержать эмоции, потому что в противном случае пульс мог уйти за 150 ударов в минуту, — цитирует ГТРК Игоря Бабикова, отца биатлониста.

Напомним, в минувшую субботу Антон Бабиков в составе сборной России завоевал золотую медаль в мужской эстафете. Башкирский спортсмен бежал третий этап и по ходу дистанции обогнал всех оппонентов, не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и отправил лидера команды Антона Шипулина на заключительный этап первым.

Эта победа стала единственной для российской сборной на этом чемпионате мира. Помимо «золота» у мужчин в активе команды еще «бронза» в смешанной эстафете. В общекомандном медальном зачете России стала пятой, вслед за Германией, Францией, Чехией и США.