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20 февраля 2017, 12:19 | Зимние | Sports.kz

Казахстан — четвертый в медальном зачете по итогам второго дня Азиады-2017

Завершился второй соревновательный день зимних Азиатских игр в японском Саппоро, сообщает Sports.kz.

Лидирует после двух дней Южная Корея у которой 14 медалей (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых), на втором месте японцы — 12 (3,5,4), замыкает первую тройку Китай — 9 (3,3,3). Казахстан располагается на четвертой позиции с пока единственным «серебром».

Напомним, серебряную медаль Азиады-2017 для Казахстана 20 февраля завоевала лыжница Елена Коломина.

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