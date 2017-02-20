Омичка Бацарашкина стала чемпионкой России по стрельбе из пистолета

Накануне, 19 февраля, омичка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия. Состязания проводились в Ижевске.

Как сообщает портал «Р-Спорт», в стрельбе из пистолета с 10-метровой дистанции омичка показала лучший результат в квалификации — 389 очков из 400 возможных. В финале Виталина Бацарашкина победила с результатом 245,3 балла, тогда как занявшая второе место Любовь Яскевич из Липецка набрала 241,9 балла.