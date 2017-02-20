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20 февраля 2017, 6:50 | Зимние | Om1.ru

Омичка Бацарашкина стала чемпионкой России по стрельбе из пистолета

В воскресенье омская спортсменка повторила свой олимпийский успех в Ижевске.

Накануне, 19 февраля, омичка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия. Состязания проводились в Ижевске.

Как сообщает портал «Р-Спорт», в стрельбе из пистолета с 10-метровой дистанции омичка показала лучший результат в квалификации — 389 очков из 400 возможных. В финале Виталина Бацарашкина победила с результатом 245,3 балла, тогда как занявшая второе место Любовь Яскевич из Липецка набрала 241,9 балла.

Напомним, что летом 2016 года Виталина Бацарашкина выиграла «серебро» на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Олимпийский успех спортсменке принесла та же самая дисциплина — стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.
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