МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Россия может принять больше этапов Кубка мира по сноуборду в сезоне-2017/18, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров.