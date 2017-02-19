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19 февраля 2017, 14:47 | Зимние | Чемпионат.com

Автанеев — 17-й в хаф-пайпе на этапе Кубка мира по сноуборду в Пхёнчхане

Австралиец Скотти Джеймс победил на этапе Кубка мира по сноуборду в хаф-пайпе.

Россиянин Никита Автанеев показал 17-й результат. Среди женщин первенствовала американка Келли Кларк.

Сноуборд. Этап Кубка мира. Пхёнчхан, Южная Корея

Мужчины. Хаф-пайп
1. Скотти Джеймс (Австралия) — 96,00.
2. Шон Уайт (США) — 95,00.
3. Чжан Ивей (Китай) — 93,25…
17. Никита Автанеев (Россия) — 59,25…
26. Максим Суйков (Россия) — 46,75.

Женщины. Хаф-пайп
1. Келли Кларк (США) — 94,00.
2. Лю Цзяю (Китай) — 91,50.
3. Цай Сюэтон (Китай) — 86,50.
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