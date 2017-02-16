Огонь III зимних Всемирных военных игр доставят в Екатеринбург 18 февраля
В город прибудет огонь, зажженный на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Огонь III зимних Всемирных военных игр доставят в Екатеринбург в субботу, 18 февраля. Об этом сообщили в
«В субботу, 18 февраля, огонь Всемирных военных игр прибудет в Екатеринбург. На площади 1905 года в центре города состоится торжественная церемония эстафеты огня, в которой примут участие 2017 факелоносцев, в том числе 800 военнослужащих ЦВО, областные чиновники и биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка 2006 года Светлана Ишмуратова, которые передадут лампаду из рук в руки», — сказали в
В Екатеринбург прибудет огонь, зажженный на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область). Зажжение лучины от расплавленного металла знаменитой доменной печи состоялось 14 февраля. «Сразу после Екатеринбурга огонь Всемирных военных игр отправится в Москву», — уточнили в ЦВО.
Помимо Екатеринбурга 18 февраля эстафета огня Игр пройдет еще в четырех городах России —
Торжественное слияние огней произойдет в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце. Далее спортивный огонь будет доставлен в Сочи. В рамках официальной церемонии открытия 24 февраля пройдет заключительный этап эстафеты протяженностью 2017 м, затем будет зажжена чаша игр.
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