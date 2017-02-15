Иностранный специалист достроит на Урале трассу этапа Кубка мира по фристайлу
Тодд Мэйн из Новой Зеландии уже прибыл в Челябинск для завершения возведения спортивного объекта.
ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Специалист из Новой Зеландии приехал в Челябинскую область для завершения строительства трассы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине
«Строительство трассы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине
Сейчас строительством трассы этапа Кубка мира по фристайлу на горнолыжном курорте «Солнечная долина» занимается команда профессионалов Winter Shape Pro, готовившая олимпийские объекты в Сочи. «Трасса является одной из самый сложных и техничных в мире. На ее строительство ушло около 80 тыс. кубометров снега, построено более 20 фигур. Перепад высот на трассе составляет 185 м, протяженность — более 1 км», — добавили в министерстве.
Во время соревнований этапа Кубка мира по
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter