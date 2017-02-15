Иностранный специалист достроит на Урале трассу этапа Кубка мира по фристайлу

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Специалист из Новой Зеландии приехал в Челябинскую область для завершения строительства трассы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, сообщили в пресс-службе областного Министерства по физической культуре и спорту.

«Строительство трассы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс — это довольно трудоемкий процесс. Сейчас мы наносим последние штрихи. На днях для усиления команды в Челябинскую область приехал Тодд Мэйн, строитель трассы из Новой Зеландии, с которым мы вместе будем доводить все фигуры трассы до совершенства», — отметили в областном министерстве спорта.

Сейчас строительством трассы этапа Кубка мира по фристайлу на горнолыжном курорте «Солнечная долина» занимается команда профессионалов Winter Shape Pro, готовившая олимпийские объекты в Сочи. «Трасса является одной из самый сложных и техничных в мире. На ее строительство ушло около 80 тыс. кубометров снега, построено более 20 фигур. Перепад высот на трассе составляет 185 м, протяженность — более 1 км», — добавили в министерстве.