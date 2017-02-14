Олимпийцев снова превратят в Камикадзе?
Сборная России тестирует новую олимпийскую трассу в корейском Пхенчхане, конструкция которой пока вызывается некоторые опасения. «СЭ» узнал, что представляет собой спортивный объект, на котором через год пройдут олимпийские состязания.
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Наши спортсмены заехали на трассу для тренировок в начале прошлой недели, а в конце текущей
У Международной федерации санного спорта (FIL) состояние олимпийской трассы никаких вопросов пока не вызывает. «На данный момент все нормально в Пхенчхане. В эти дни мы проводим обычный процесс гомологации трассы. Немного позже на этой неделе мы опубликуем официальное заявление обо всех условиях на трассе до начала тестовых соревнований и Кубка мира», — заявили «СЭ» в
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко опасений по поводу профиля трассы также не высказал, лишь отметил, что на данный момент
— На трассе меняли холодильное оборудование, и буквально недавно она была залита свежим льдом, есть
— Можно сравнить девятый вираж с ванкуверским, где произошел инцидент с гибелью Кумариташвили?
— В Уистлере вираж не такой опасный, просто так получилось, стечение обстоятельств….
— В Ванкувере была одна из самых скоростных трасс в мире. Насколько скоростная трасса в Пхенчхане?
— Трасса не очень быстрая по сравнению с другими. В Корее максимальная скорость на тренировках около 126 километров в час. Это достаточно средний показатель. Сейчас FIL идет к тому, чтобы были не совсем быстрые трассы. В Пхенчхане несколько сложных участков. Один из них — выход с девятого виража и две шиканы, которые очень сложно проходить. Внизу тоже есть определенные нюансы. Но с каждым днем трасса становится лучше в плане того, что ее готовят к Кубку мира. Плюс спортсмены ее прикатывают, для них это новая трасса, пока еще ребята не изучили ее достаточно хорошо. Поэтому
— Как наши спортсмены выглядят на тренировках, вы довольны?
— Хорошо катаются очень, тщательно подходят к этому вопросу. Я доволен тем, как идет тренировочный процесс. Да и настроение у нас всегда хорошее, мы никогда не грустим.
— Бытовые условия устраивают?
— Мы живем в хорошем отеле, пять звезд — бытовые условия очень хорошие. Трехразовое питание, есть и корейская кухня, и стандартная европейская. Доставка на трассу по расписанию, ходят шаттлы, каждый день ездим на тренировку, работаем. С этим вопросов вообще нет. Так что акклиматизация проходит хорошо.
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