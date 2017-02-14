Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли в Магнитогорске
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли на Магнитогорском металлургическом комбинате. Об этом журналистам сообщили в
пресс-центре Игр.
«В Челябинской области, на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) состоялась официальная церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр», — сказали в
«Зажжение лучины от расплавленного металла доменной печи комбината осуществили ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена “Красной звезды” Степан Колесниченко и мастер спорта России международного класса по ледолазанию, двукратная обладательница Кубка мира Юлия Олейникова», — рассказали в
Оттуда огонь будет доставлен юнармейцами в Екатеринбург — один из пяти городов, где пройдет эстафета спортивного огня, добавили в
С 11 по 13 февраля огонь III зимних Всемирных военных игр был зажжен и в других географических точках России — в поселке Янтарный Калининградской области, в саамской деревне в Мурманской области, на Лопатинском маяке в городе Невельске Сахалинской области, в
Торжественное слияние огней произойдет в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце. Далее спортивный огонь будет доставлен в Сочи. В рамках официальной церемонии открытия 24 февраля пройдет заключительный этап эстафеты протяженностью 2017 м, затем будет зажжена чаша игр.
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