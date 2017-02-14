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14 февраля 2017, 17:14 | Зимние | ТАСС

Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли в Магнитогорске

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли на Магнитогорском металлургическом комбинате. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре Игр.

«В Челябинской области, на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) состоялась официальная церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр», — сказали в пресс-центре.

«Зажжение лучины от расплавленного металла доменной печи комбината осуществили ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена “Красной звезды” Степан Колесниченко и мастер спорта России международного класса по ледолазанию, двукратная обладательница Кубка мира Юлия Олейникова», — рассказали в пресс-службе.

Оттуда огонь будет доставлен юнармейцами в Екатеринбург — один из пяти городов, где пройдет эстафета спортивного огня, добавили в пресс-центре.

С 11 по 13 февраля огонь III зимних Всемирных военных игр был зажжен и в других географических точках России — в поселке Янтарный Калининградской области, в саамской деревне в Мурманской области, на Лопатинском маяке в городе Невельске Сахалинской области, в Кабардино-Балкарской Республике на южном склоне горы Эльбрус на территории высокогорного приюта для альпинистов на высоте 4 тыс. м над уровнем моря.

Торжественное слияние огней произойдет в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце. Далее спортивный огонь будет доставлен в Сочи. В рамках официальной церемонии открытия 24 февраля пройдет заключительный этап эстафеты протяженностью 2017 м, затем будет зажжена чаша игр.
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