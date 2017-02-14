Сборная России завоевала шесть наград во второй день Юношеского олимпийского фестиваля

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На счету россиян две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Золото завоевали лыжники Андрей Некрасов и Кристина Кускова. Серебро также на счету лыжницы Елены Кучевой. Бронзовые награды в активе биатлонистов Михаила Первушина и Анастасии Шевченко, а также лыжника Андрея Кузнецова.

В неофициальном общекомандном зачете сборная России лидирует (5 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых медали). Второе место занимает команда Франции (2, 2, 1), третье — Словении (2, 1, 2).

Соревнования завершатся 17 февраля.