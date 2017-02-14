Крови больше положенного. Игры-2002 стали для России катастрофой
Олимпиада в
Солт-Лейк-Сити оказалось для России катастрофической. Провокации, громкий, но странный допинг, унижение в фигурном катании.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
15 лет назад в
Когда взятки не гладки
А спустя несколько лет — в самом конце ХХ столетия разразился небывалый скандал.
Помнится, в один из своих приездов в Москву перед самым неожиданно громыхнувшим «взрывом» президент МОК Хуан Антонио Самаранч, отвечая на вопрос журналиста о проблемах олимпийского движения, уверенно произнёс: «Проблема в том, что у олимпийского движения проблем нет». И сглазил.
Внезапно открывшиеся обстоятельства могли порушить все устои современного олимпизма.
В эпицентре оказался мирный и не поддающийся грамматическим изменениям ни на одном языке
Отголоски скандала испытал на себе и ваш покорный слуга. Попытался было вручить Джилл Портер, менеджеру СЛОК по работе с прессой, маленький сувенир — брелок с логотипом издания, в котором тогда работал, так милая собеседница отскочила от меня, словно ей протягивали раскалённый утюг. При этом американка с опаской поглядывала на своего начальника — директора
Брюс за несколько минут до этого сам подошёл, протянул руку для приветствия и выпалил, не давая опомниться:
— Я знаю, вы — Лев Россошик. Запомнил вас ещё по Играм Доброй воли в Сиэтле. И про вашу газету наслышан — одно из самых влиятельных в спортивном мире изданий.
Поразительная осведомлённость поначалу смутила. Но когда познакомились поближе, стало ясно, что таким, наверное, и должен быть руководитель
Игры действительно были проведены без серьёзных накладок — оказалось, что и американцы могут, когда захотят. Во время Олимпиады с Брюсом мы столкнулись пару раз на бегу, перебросились парой фраз — и только, даже побеседовать как следует не получилось. А спустя несколько месяцев после Олимпиады случайно узнал, что Дворшака не стало — рак…
Вообще спортивная часть олимпийского праздника в столице мормонов осталась как бы в тени всего остального, что происходило вокруг соревнований, но имела к ним самое непосредственное отношение. Игры оказались настолько политизированными, с чем раньше сталкиваться не приходилось.
Пламя — нет, вовсе не олимпийское (оно себе горело и горело в симпатичной чаше на университетском стадионе), — полыхнуло действительно в городе Соляного озера, но было раздуто до невероятных размеров в Москве. Причём, о том, что происходило параллельно с соревнованиями в родной столице, мы узнавали из звонков коллег из редакции. Это они нам рассказывали, что наиболее горячие и разбирающиеся во всём политические головы призывали в знак протеста против «дискриминации» российских спортсменов отказаться от дальнейшего выступления в соревнованиях и немедленно покинуть США. Не разобравшись в сути и не задумываясь о последствиях. И не вспоминая, что дровишки в топку подкинули мы сами.
Допинговая сага в нескольких частях. Часть первая: «дело Барановой»
Этой истории с российской лыжницей Натальей
Они с первых же фраз повели атаку на оппонентов из ВАДА, указав на целый ряд процедурных нарушений, имевших место при вскрытии пробы В российской лыжницы и обвинили соперников (не назвав при этом ни одного имени) в симуляции астматических явлений и наглом использовании допинга под видом лекарственных препаратов при попустительстве Всемирной антидопинговой организации.
Предвзятость в отношении «дела Барановой» была очевидна: пробу А на содержание ЭПО тестировали в Осло 1 февраля, а пробу В в Швейцарии уже 5 февраля. При этом лыжница не была оповещена о дате вскрытия повторного анализа, как того уже тогда требовали правила. Дурманов рассказал также, что за два месяца до случая с российской гонщицей, наши специалисты обратились в ВАДА с просьбой предоставить новый метод выявления ЭПО. В ответе было написано, что тот ещё окончательно не готов.
«Получается, — сделал вывод Дурманов, — что этого метода нет для того, чтобы мы контролировали своих спортсменов, но он существует, чтобы наших спортсменов проверяли другие».
А Маматов пошёл в атаку на астматиков: «У нас есть данные, что 80 процентов участников Игр больны астмой! Причём, больные постоянно опережают здоровых атлетов. ОКР несколько раз писал об этой проблеме в МОК, в ВАДА, но реакции на наш сигнал не последовало». Если не ошибаюсь, её нет и сейчас, спустя 15 лет.
В свою очередь профессор Дурманов оценил ситуацию с медицинской точки зрения: «Существует так называемая скрытая астма, которая может проявиться в момент напряжения сил. Но слишком многие объявляют себя больными и открыто принимают допинг. Медицинская комиссия МОК разработала формулу, с помощью которой можно эффективно определить наличие этого заболевания. Но беда в том, что она годится для людей, не заинтересованных в мошенничестве. Между тем можно научить человека, как дышать и вести себя, чтобы его признали астматиком и дали право на применение допингового препарата. Эту практику надо запретить, а тому, у кого в самом деле случится приступ, могли бы оказать помощь врачи. В противном случае предлагаем помимо Паралимпийских игр проводить Астмалимпийские игры».
Часть вторая: «Дело Чепаловой»
Не знаю, так ли было на самом деле. Даже не интересовался. Но после той самой предстартовой
В один из дней в
Пришлось отправиться на поиски
На вопрос, от кого исходит провокация, Маматов назвал некого адвоката из Северной Америки, фамилию которого не знал. И добавил: «Теперь он говорит, что сказал это просто так, для красного словца. Мне же пришлось отвечать на многочисленные звонки. Побеседовал с доктором команды и убедился, что никаких противозаконных вещей мы не делали, потому что знаем, как за нами охотятся».
Руководитель спортивной делегации подверг критике прессу за то, что она «уничтожает» лидеров нашей сборной. В частности, по его словам, одна из газет предрекла, что биатлонист Павел Ростовцев никаких медалей на Олимпиаде не завоюет и что включать его в состав эстафеты, — ошибка. «Ростовцев стремился доказать обратное, и в итоге предсказание сбылось. Спортсмен — ранимый человек», — заключил Маматов.
Он напомнил, что с тем же Ростовцевым поступили нечестно ещё в первые дни Игр. Согласно принятому правилу, за три дня до старта проводится жеребьёвка, в ходе которой становится известно имя атлета, который должен пройти анализ на допинг. Оно — правило это — было нарушено. К тому же перед самым началом гонки на 20 км у нашего биатлониста взяли крови больше положенного и толстой иглой. Было ли это провокацией, доказать невозможно.
Как и тот факт, что женская лыжная сборная была снята с эстафеты перед самым её стартом
Часть третья: «Дело Мюлегга» и «Дело Лазутиной»
Как я уже писал в начале этих воспоминаний, ХIХ Зимние Олимпийские игры начались для нас с неприятностей, но с ещё большими и закончились. Самое удивительное, что всё произошло за одни и те же сутки. Причём, ничего не знавшие о происходящим за кулисами Олимпиады лыжницы соревновались в это время на 30-километровой дистанции.
Удивительная картина: Лазутина прикатывет на лыжный стадион, победно вскидывает зажатую в кулак руку. Шестое олимпийское золото? Как бы не так!
В это время в
Здесь надо отмотать «плёнку» с хроникой событий немного назад. Глубокой ночью с субботы на воскресенье пришло сообщение, что в
Все журналисты пребывали в догадках: чему будет посвящена внезапно объявленная встреча одного из руководителей МОК. «Делу Мюлегга»? А вдруг это коснётся
Между тем брифинг в
Между тем оказалось, что этого допинга нет в списке субстанций, запрещённых к применению. Каррар объяснил сей факт, что когда писался антидопинговый кодекс, этого препарата ещё не существовало, но там же было прописано, что атлет может быть наказан и за использование аналога существующих под запретом субстанций. Таким образом, все трое были лишены завоёванных на Играх наград. А у того же Мюлегга было аж три золота…
А потом мы стали свидетелями этакого спектакля с участием почти всех главных действующих лиц из руководства российской команды, когда в неудачах на Играх винили кого угодно, главным образом хозяев соревнований и судей, причём не только в лыжах и биатлоне, но ещё и в фигурном катании, хоккее и фристайле. Среди сидевших на сцене не было руководителя Роскомспорта Павла Рожкова, в адрес которого и слышались обвинения в развале отечественного антидопингового центра.
Скандал в неблагородном семействе
Речь, как я уже упоминал, о небывалом доселе, да и после тоже, событии в фигурном катании. Наша сильнейшая спортивная пара Елена Бережная и Антон Сихарулидзе опередила своих основных конкурентов — канадский дуэт Джеми Сале и Давид Пеллетье в короткой программе. Да и в произвольной россияне выступили достойно — партнёр немного смазал выезд после одного из прыжков. Исполнившие свою композицию позднее канадцы не сомневались в своём успехе: Пеллетье картинно целовал лёд, Сале смеялась и плакала одновременно. Зал однозначно был на стороне североамериканской пары.
А после объявления результатов, когда одна десятая балла оставила канадцев на втором месте, начался беспредел — в
Ещё через день всё поменялось. Накануне Чинкванта был непреклонен в своём решении, при этом заявлял, что никому не удастся оказать на него давление. Но итальянец недооценил силы «надзорного» органа — МОК.
Года не прошло после выборов нового президента МОК, которые, напомню, состоялись в Москве, и на своих первых же Играх Жак Рогге оказался в ситуации, когда требовалось «власть употребить», потому что все говорило в пользу россиян. Даже при том, что оценка французского судьи была аннулирована, голоса арбитров распределились поровну — 4:4. Но в
Но ИСУ под напором МОК
В итоге состоялась повторная церемония награждения. Наших фигуристов вынудили на ней присутствовать, и на верхней ступеньке стояло сразу четверо спортсменов, было исполнено два гимна. Китайские олимпийцы, финишировавшие третьими, отказались участвовать в этом несправедливом, по их мнению, повторном шоу.
Плачевный итог
Даже сегодня, спустя 15 лет, испытываю некое чувство стыда от всего, чем завершились пресловутые Игры в городе мормонов. Речь не о спортсменах, а о тех
Но тот факт, что ни в коньках — и это с
А сегодняшние допинговые страсти вокруг российских спортсменов — отголоски всё тех же событий минувших дней.
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