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13 февраля 2017, 20:49 | Зимние | Р-Спорт

Россия может принять больше этапов КМ по сноуборду в сезоне-2017/18

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Россия может принять больше этапов Кубка мира по сноуборду в сезоне-2017/18, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров.

Москва в январе принимала этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Планировалось, что в текущем сезоне еще один этап пройдет в Казани 24—26 февраля в дисциплинах борд-кросс и параллельный гигантский слалом, но он был отменен из-за неготовности Татарстана взять на себя все расходы по проведению турнира. Позже ФСР получила разрешение FIS провести соревнования в Шуколово в дисциплине параллельный слалом, но в понедельник Тихомиров сообщил «Р-Спорт» об отмене турнира в Подмосковье.

«Возможно, в следующем сезоне, который будет олимпийским, Россия примет больше этапов Кубка мира. Заявку будем подавать по окончании текущего сезона. Посмотрим, кто сможет принять соревнования», — сказал Тихомиров по телефону.
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Российский этап КМ по сноуборду в параллельном слаломе будет перенесен на декабрь

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, который должен был состояться 25 февраля в Московской области, будет перенесен и, ориентировочно, пройдет в декабре этого года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.
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