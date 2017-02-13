Россия может принять больше этапов КМ по сноуборду в сезоне-2017/18
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Россия может принять больше этапов Кубка мира по сноуборду в сезоне-2017/18, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров.
Москва в январе принимала этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине
«Возможно, в следующем сезоне, который будет олимпийским, Россия примет больше этапов Кубка мира. Заявку будем подавать по окончании текущего сезона. Посмотрим, кто сможет принять соревнования», — сказал Тихомиров по телефону.
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