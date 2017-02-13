Россия может принять больше этапов КМ по сноуборду в сезоне-2017/18

Москва в январе принимала этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Планировалось, что в текущем сезоне еще один этап пройдет в Казани 24—26 февраля в дисциплинах борд-кросс и параллельный гигантский слалом, но он был отменен из-за неготовности Татарстана взять на себя все расходы по проведению турнира. Позже ФСР получила разрешение FIS провести соревнования в Шуколово в дисциплине параллельный слалом, но в понедельник Тихомиров сообщил «Р-Спорт» об отмене турнира в Подмосковье.

«Возможно, в следующем сезоне, который будет олимпийским, Россия примет больше этапов Кубка мира. Заявку будем подавать по окончании текущего сезона. Посмотрим, кто сможет принять соревнования», — сказал Тихомиров по телефону.