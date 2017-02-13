Российский этап КМ по сноуборду в параллельном слаломе будет перенесен на декабрь

Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому пройдет в Казани 24—26 февраля . Впоследствии турнир был отменен, поскольку Татарстан отказался брать на себя расходы по его проведению. Позднее было принято решение провести этап Кубка мира в параллельном слаломе в подмосковном Шуколово.

«Сегодня мы переговорили с представителями Международной федерации лыжного спорта (FIS), — отметил Тихомиров. — И в эти сжатые сроки, к сожалению, мы не успеваем подготовиться к проведению этапа Кубка мира в параллельном слаломе. Подмосковье не было готово принять этап, а другую площадку найти для качественного проведения соревнований за такое короткое время нереально. Поэтому, ориентировочно, этап Кубка мира будет перенесен на декабрь, так что этот этап мы сохраним».

«Думаю, что в декабре мы проведем турнир на более качественном уровне и успеем подготовиться, — добавил глава ФСР. — Относительно площадки мы пока не определились, сейчас в ФИС подадим несколько заявок. Международная федерация отнеслась с полным пониманием к нашей ситуации, это абсолютно рабочий момент».