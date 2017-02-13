Российский этап КМ по сноуборду в параллельном слаломе будет перенесен на декабрь
МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, который должен был состояться 25 февраля в Московской области, будет перенесен и, ориентировочно, пройдет в декабре этого года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.
Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по
«Сегодня мы переговорили с представителями Международной федерации лыжного спорта (FIS), — отметил Тихомиров. — И в эти сжатые сроки, к сожалению, мы не успеваем подготовиться к проведению этапа Кубка мира в параллельном слаломе. Подмосковье не было готово принять этап, а другую площадку найти для качественного проведения соревнований за такое короткое время нереально. Поэтому, ориентировочно, этап Кубка мира будет перенесен на декабрь, так что этот этап мы сохраним».
«Думаю, что в декабре мы проведем турнир на более качественном уровне и успеем подготовиться, — добавил глава ФСР. — Относительно площадки мы пока не определились, сейчас в ФИС подадим несколько заявок. Международная федерация отнеслась с полным пониманием к нашей ситуации, это абсолютно рабочий момент».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter