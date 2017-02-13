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13 февраля 2017, 17:56 | Зимние | ТАСС

Глава координационной комиссии МОК: Южная Корея проведет выдающуюся Олимпиаду

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Южная Корея проведет выдающуюся зимнюю Олимпиаду в 2018 году. Такое мнение в ходе встречи с членами специальной комиссии Национального собрания Южной Кореи по поддержке зимних Олимпийских игр в Пхенчхане высказала глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг, чьи слова приводит пресс-служба организации.

«У нас была очень позитивная встреча с членами специальной комиссии Национального собрания Южной Кореи, — сказала Линдберг. — Их демонстрация поддержки Пхенчхану подчеркивает национальную важность Игр-2018 для Южной Кореи. Мы можем быть уверены, что Южная Корея проведет выдающуюся Олимпиаду в феврале 2018 года».

Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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