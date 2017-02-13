Глава координационной комиссии МОК: Южная Корея проведет выдающуюся Олимпиаду
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Южная Корея проведет выдающуюся зимнюю Олимпиаду в 2018 году. Такое мнение в ходе встречи с членами специальной комиссии Национального собрания Южной Кореи по поддержке зимних Олимпийских игр в Пхенчхане высказала глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг, чьи слова приводит
пресс-служба организации.
«У нас была очень позитивная встреча с членами специальной комиссии Национального собрания Южной Кореи, — сказала Линдберг. — Их демонстрация поддержки Пхенчхану подчеркивает национальную важность Игр-2018 для Южной Кореи. Мы можем быть уверены, что Южная Корея проведет выдающуюся Олимпиаду в феврале 2018 года».
Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter