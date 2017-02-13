Глава координационной комиссии МОК: Южная Корея проведет выдающуюся Олимпиаду

«У нас была очень позитивная встреча с членами специальной комиссии Национального собрания Южной Кореи, — сказала Линдберг. — Их демонстрация поддержки Пхенчхану подчеркивает национальную важность Игр-2018 для Южной Кореи. Мы можем быть уверены, что Южная Корея проведет выдающуюся Олимпиаду в феврале 2018 года».

Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.