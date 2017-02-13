Южная Корея рассчитывает заработать $56,6 млрд во время Олимпиады-2018

Как заявил глава организации Пак Чольхен, в 2016 году Южную Корею посетили 17 млн 240 тыс. человек, в 2018 году ожидается 20 млн туристов. В городах, расположенных неподалеку от олимпийской столицы, сейчас насчитывается около 85 тысяч гостиничных номеров, к началу Олимпиады планируется построить еще 21 тысячу. Также Пак Чольхен считает, что проведение Олимпиады в Южной Корее позволит местным спортсменам показать лучшие результаты и рассчитывать на 8 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых медалей и четвертое место в медальном зачете.

Кроме того, отмечается, что в преддверии Олимпиады южнокорейские власти серьезно подошли к остро стоящей сейчас проблеме допинга: правительство Южной Кореи и Организационный комитет Игр постоянно ведут переговоры с Международным олимпийским комитетом по вопросам допинга, стремясь соответствовать правилам Всемирного антидопингового агентства.

Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.