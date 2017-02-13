Южная Корея рассчитывает заработать $56,6 млрд во время Олимпиады-2018
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Южная Корея рассчитывает заработать $56,6 млрд во время зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. Об этом сообщается в
пресс-релизе Национальной организации туризма Южной Кореи.
Как заявил глава организации Пак Чольхен, в 2016 году Южную Корею посетили 17 млн 240 тыс. человек, в 2018 году ожидается 20 млн туристов. В городах, расположенных неподалеку от олимпийской столицы, сейчас насчитывается около 85 тысяч гостиничных номеров, к началу Олимпиады планируется построить еще 21 тысячу. Также Пак Чольхен считает, что проведение Олимпиады в Южной Корее позволит местным спортсменам показать лучшие результаты и рассчитывать на 8 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых медалей и четвертое место в медальном зачете.
Кроме того, отмечается, что в преддверии Олимпиады южнокорейские власти серьезно подошли к остро стоящей сейчас проблеме допинга: правительство Южной Кореи и Организационный комитет Игр постоянно ведут переговоры с Международным олимпийским комитетом по вопросам допинга, стремясь соответствовать правилам Всемирного антидопингового агентства.
Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter