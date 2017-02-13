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13 февраля 2017, 16:06 | Зимние | ТАСС

Сборная России завоевала восемь наград в первый день Юношеского олимпийского фестиваля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали восемь медалей в первый день Зимнего юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Турции. В первый день соревнований было разыграно пять комплектов наград.

Всего на счету россиян три золотых четыре серебряных и одна бронзовая медаль. Увеличить
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Всего на счету россиян три золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медаль. Обладателями золота стали сноубордисты Дмитрий Логинов и Елена Болтаева, а также горнолыжница Рината Абдулкаюмова. Сноубордисты Степан Наумов и Анастасия Курочкина, а также лыжники Елена Кучева и Андрей Некрасов завоевали серебряные медали. Бронза на счету лыжницы Александры Трофимовой.

В неофициальном общекомандном зачете сборная России занимает лидирующую позицию. Второе место делят команды Финляндии и Словении, на счету которых по две награды, у обеих сборных одна золотая и одна бронзовая медали.

Соревнования завершатся 17 февраля.
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