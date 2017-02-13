Надежда на Вишневскую и Тена. Кто представит Казахстан на зимней Азиаде-2017

Пока не определен лишь состав мужской хоккейной сборной. Не исключено, что к команде присоединиться одна из сильнейших могулисток мира — 24-летняя Юлия Галышева. Отметим, что в 2011 году она победила на зимних Азиатских играх в двух дисциплинах: могуле и параллельном могуле.

Может пропустить континентальный турнир из-за травмы один лидеров команды по шорт-треку Айдар Бекжанов. Со списком других спортсменов можно ознакомится ниже.

Обращаем ваше внимание на то, что состав является ориентировочным и до начала соревнований возможны замены.

Биатлон.

1. Ян Савицкий

2. Василий Подкорытов

3. Максим Браун

4. Антон Пантов

5. Владислав Витенко

6. Галина Вишневская

7. Дарья Усанова

8. Ольга Полторанина

9. Анна Кирсанова

10. Алина Райкова.

Главный тренер: Михаил Дудченко

Старший тренер: Дмитрий Пантов

Смазчики: Андрей Белопухов и Сергей Наумик.

Керлинг (мужчины)

1. Виктор Ким

2. Руслан Жузбай

3. Дмитрий Гарагуль

4. Абилай Нурумбетов

5. Муздыбай Кудайбергенов.

Тренер: Роман Казимирчик.

Керлинг (женщины)

1. Рамина Юничева

2. Анастасия Сургай

3. Ситора Аллиярова

4. Камила Баканова

5. Диана Торкина.

Тренер: Дениэл Ким.

Конькобежный спорт

1. Роман Креч

2. Денис Кузин

3. Федор Мезенцев

4. Дмитрий Бабенко

5. Артем Крикунов

6. Станислав Палкин

7. Екатерина Айдова

8. Надежда Сидельник

9. Татьяна Климчук

10. Елена Урванцева.

Главный тренер: Людмила Прокашева

Тренер: Вадим Саютин.

Фигурное катание

1. Денис Тен

2. Абзал Ракимгалиев

3. Айза Мамбекова

4. Элизабет Турсынбаева.

Тренер: Николай Морозов, Оксана Тен, Сергей Лебедев и Пашахан Султаналиева

Главный тренер: Куралай Узурова.

Лыжные гонки

1. Николай Чеботько

2. Сергей Малышев

3. Александр Малышев

4. Ринат Мухин

5. Ердос Ахмадиев

6. Сергей Черепанов

7. Елена Коломина

8. Анжелика Тарасова

9. Дарья Ражко

10. Марина Матросова

11. Ангелина Шурыга

12. Тамара Эбель.

Тренеры: Сергей Снытин, Павел Черепанов, Василий Малышев и Виктор Васильев.

Шорт-трек

1. Мерсаид Жаксыбаев

2. Нуртилек Кажгали

3. Еркебулан Шамуханов

4. Адиль Галиахметов

5. Куандык Сулейменов (или Айдар Бекжанов)

6. Ким Ионг А 7. Анастасия Крестова

8. Ольга Тихонова

9. Анита Нагай

10. Мадина Жанбусинова.

Главный тренер: Мадыгали Карсыбеков

Тренеры: Сафия Телеубаева и Аслан Даумов.

Фристайл (могул)

1. Олег Цинн

2. Александр Герберт (Дмитрий Рейхерд)

3. Константин Горлачев (Дмитрий Бармашов)

4. Аяулым Амренова.

Главный тренер: Виктор Лемешко

Тренер: Виктор Рейхерд.

Сноуборд

1. Роллан Садыков

2. Владислав Зуев

3. Ксения Тупик

4. Дарья Слободкина.

Главный тренер: Леонид Димаков.

Прыжки на лыжах с трамплина

1. Марат Жапаров

2. Сабиржан Муминов

3. Сергей Ткаченко

4. Николай Карпенко (Константин Соколенко).

Главный тренер: Павел Васильев

Тренер: Николай Мухамедгалиев.

Горнолыжный спорт

1. Игорь Закурдаев

2. Мартин Хубер

3. Екатерина Карпова

4. Мария Григорова.

Главный тренер: Тарас Пименов

Тренер: Алексей Шубин.

Хоккей (женщины)

1. Малика Алдабергенова

2. Айжан Раушанова

3. Арай Шегебаева

4. Татьяна Королева

5. Александра Феклистова

6. Ажар Хамимульдинова

7. Галия Нургалиева

8. Пернеш Ашимова

9. Арина Щеколова

10. Меруерт Рыспек

11. Татьяна Лихаус

12. Зарина Тухтиева

13. Булбул Картанбаева

14. Алена Фукс

15. Карина Фельзник

16. Мадина Турсынова

17. Дария Молдабай

18. Ольга Конышева

19. Аида Олжабаева

20. Дарья Дмитриева

21. Анастасия Орлова.

Главный тренер: Александр Мальцев

Тренеры: Сергей Соловьев, Наталья Скобелкина, Марина Назарова и Екатерина Рахматуллина.

Напомним, VIII зимних Азиатских играх в японском Саппоро пройдут с 19 по 26 февраля. Спортсмены будут соревноваться в 11 видах спорта и разыграют 64 комплекта медалей.

Отметим, что предыдущая зимняя Азиада прошла в 2011 году в Астане и Алматы. На ней Казахстан с 32 медалями занял первое место в медальном зачете.