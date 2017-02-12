Алекс Пуллин и Ева Самкова победили в сноубордкроссе на этапе КМ в Германии

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов заявил агентству «Р-Спорт», что не стартовал на заключительном этапе Кубка мира в Минске из-за простуды, но будет готов к чемпионату мира, который пройдет 10—12 марта в Роттердаме.