Алекс Пуллин и Ева Самкова победили в сноубордкроссе на этапе КМ в Германии
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Австралиец Алекс Пуллин и чешка Ева Самкова одержали победы в сноубордкроссе на этапе Кубка мира в немецком Фельдберге.
Второе и третье места у мужчин заняли Джеррид Хьюз (Австралия) и Алессандро Хеммерле (Австрия) соответственно. Лучшим из россиян стал Николай Олюнин (20-е место).
У женщин второй стала американка Линдси Джейкобеллис, третьей — француженка Клоэ Треспёш. Из россиянок лучше всех выступила Кристина Пауль, ставшая 20-й.
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