Подмосковный этап Кубка мира по сноуборду может быть отменен
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Проведение этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом 25 февраля в Московской области
по-прежнему под вопросом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.
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Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по
«Мы еще не подтвердили проведение этого этапа, окончательное подтверждение ожидается в ближайшие дни, — сказал Тихомиров. — Много проблем — постоянные переносы, курорты отказывались. Честно говоря, мы были сильно удивлены тем, как разворачивалась эта ситуация. Рассчитывали, что один объект примет этап, в итоге
Глава ФСР подчеркнул, что в случае получения подтверждения турнир пройдет не в Шуколово, а в
«Мы в постоянном контакте с ФИС, международная федерация хочет провести этот этап, им важно сохранить календарь, — добавил он. — По правилам мы можем объявить об отмене этапа Кубка мира за шесть дней до старта турнира. В плане организации мы укладываемся в срок, но, конечно, немного нервозно».
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