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12 февраля 2017, 13:44 | Зимние | ТАСС

Подмосковный этап Кубка мира по сноуборду может быть отменен

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Проведение этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом 25 февраля в Московской области по-прежнему под вопросом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.

Глава ФСР Денис Тихомиров подчеркнул что в случае получения подтверждения турнир пройдет не в Шуколово а в <nobr>Ново-Переделкино.</nobr> Увеличить
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Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому примет Казань 24—26 февраля. Однако турнир был отменен, поскольку Татарстан отказался брать на себя расходы по его проведению. Позднее было принято решение провести этап Кубка мира в параллельном слаломе в подмосковном Шуколово.

«Мы еще не подтвердили проведение этого этапа, окончательное подтверждение ожидается в ближайшие дни, — сказал Тихомиров. — Много проблем — постоянные переносы, курорты отказывались. Честно говоря, мы были сильно удивлены тем, как разворачивалась эта ситуация. Рассчитывали, что один объект примет этап, в итоге почему-то не получилось».

Глава ФСР подчеркнул, что в случае получения подтверждения турнир пройдет не в Шуколово, а в Ново-Переделкино. «В данном случае сейчас обсуждается уже не площадка в Шуколово, а склон в Ново-Переделкино, который подходит под параметры, — отметил Тихомиров. — По поводу Шуколово пришло письмо, что они не готовы проводить этап».

«Мы в постоянном контакте с ФИС, международная федерация хочет провести этот этап, им важно сохранить календарь, — добавил он. — По правилам мы можем объявить об отмене этапа Кубка мира за шесть дней до старта турнира. В плане организации мы укладываемся в срок, но, конечно, немного нервозно».
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