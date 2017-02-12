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12 февраля 2017, 11:27 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордистка Тудегешева пока не поняла лихо закрученную трассу Олимпиады-2018

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратная чемпионка мира в сноуборде Екатерина Тудегешева заявила агентству «Р-Спорт», что пока не до конца поняла олимпийскую трассу Игр-2018.

Тудегешева стала шестой в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит на объекте Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Погода чудесная, склон прекрасный. Пока не очень могу понять трассу, лихо ее тут закрутили. На таком склоне, думаю, может быть, и что-то чуть попрямее. В любом случае здесь у нас в финале две попытки, что дает возможность привыкнуть», — сказала Тудегешева.

Тудегешева также рассказала о том, как живут сноубордисты на этих соревнованиях. «Живем хорошо. Отель у нас стоит чуть подальше от трассы. Ездим на автобусе или ходим пешком. Отель хороший, не новый, но такой средний для Кореи, как мне кажется. У нас что-то вроде апартаментов на четыре человека. Так что все в порядке, будем делать выводы из опыта на трассе и, надеюсь, побеждать», — добавила она.
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