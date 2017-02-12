Сноубордистка Тудегешева пока не поняла лихо закрученную трассу Олимпиады-2018

Тудегешева стала шестой в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит на объекте Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Погода чудесная, склон прекрасный. Пока не очень могу понять трассу, лихо ее тут закрутили. На таком склоне, думаю, может быть, и что-то чуть попрямее. В любом случае здесь у нас в финале две попытки, что дает возможность привыкнуть», — сказала Тудегешева.