Сноубордистка Тудегешева пока не поняла лихо закрученную трассу Олимпиады-2018
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратная чемпионка мира в сноуборде Екатерина Тудегешева заявила агентству «Р-Спорт», что пока не до конца поняла олимпийскую трассу Игр-2018.
Тудегешева стала шестой в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит на объекте Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
«Погода чудесная, склон прекрасный. Пока не очень могу понять трассу, лихо ее тут закрутили. На таком склоне, думаю, может быть, и
Тудегешева также рассказала о том, как живут сноубордисты на этих соревнованиях. «Живем хорошо. Отель у нас стоит чуть подальше от трассы. Ездим на автобусе или ходим пешком. Отель хороший, не новый, но такой средний для Кореи, как мне кажется. У нас
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