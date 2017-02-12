Сноубордистка Заварзина рассчитывала, что трасса в Покване «будет покруче»
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи сноубордистка Алена Заварзина рассчитывала, что трасса в южнокорейском Покване «будет покруче».
Заварзина в воскресенье победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Покване, который проходит на объекте Игр-2018.
«Склон здесь отличный, снег хороший, обстановка тоже. Единственное — что холодно, но это ни от кого не зависит. Живется нам хорошо. Разве что
«Я здесь уже со вторника, никаких проблем с акклиматизацией не испытываю. Мне вообще все нравится в Корее, не знаю, кому здесь что не нравится. Мне нравится и еда, и люди, хочется побольше всего увидеть. Здорово было бы посетить Сеул, например, если будет
Заварзина отметила, что не думает о том, сколько времени осталось до Олимпиады-2018. «Это будут не первые мои Игры, и для себя я решила не устраивать в очередной раз
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