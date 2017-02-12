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12 февраля 2017, 11:11 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордистка Заварзина рассчитывала, что трасса в Покване «будет покруче»

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи сноубордистка Алена Заварзина рассчитывала, что трасса в южнокорейском Покване «будет покруче».

Заварзина в воскресенье победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Покване, который проходит на объекте Игр-2018.

«Склон здесь отличный, снег хороший, обстановка тоже. Единственное — что холодно, но это ни от кого не зависит. Живется нам хорошо. Разве что вакс-кабины расположили в негуманном месте, далеко до них идти. Трасса отличная, я считаю. Жаль, что на старте нет солнца, но рельеф хороший, склон нравится. Чем-то напоминает Сочи, может, чуть попроще. Думала, что трасса будет покруче, но в любом случае уровень у нее достойный, и упрощать ее не надо», — сказала Заварзина корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Я здесь уже со вторника, никаких проблем с акклиматизацией не испытываю. Мне вообще все нравится в Корее, не знаю, кому здесь что не нравится. Мне нравится и еда, и люди, хочется побольше всего увидеть. Здорово было бы посетить Сеул, например, если будет как-нибудь возможность, конечно. Своя специфика есть, хотя нас мало чем можно удивить», — добавила она.

Заварзина отметила, что не думает о том, сколько времени осталось до Олимпиады-2018. «Это будут не первые мои Игры, и для себя я решила не устраивать в очередной раз какую-то панику из-за Олимпиады, просто спокойно работаю. Сезон еще не закончился, нужно думать об этом прежде всего. Еще не факт, что следующий сезон будет таким же удачным. Буду думать о каждом старте по мере поступления. Впереди еще пара этапов Кубка мира, чемпионат мира. Он у нас поздновато в этом году, мы уже чуть подустали, восстановимся и будем на нем стартовать», — резюмировала она.
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