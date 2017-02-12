Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28744955/
12 февраля 2017, 11:10 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордистка Заварзина победила в параллельном гигантском слаломе на КМ в Корее

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт. Российская сноубордистка Алена Заварзина одержала победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

<em>ПХЕНЧХАН (Южная Корея) 12 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российская сноубордистка Алена <span class=error>Заварзина</span> одержала победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заварзина в финале опередила швейцарку Патрицию Куммер. В малом финале еще одна представительница Швейцарии Жюли Цогг обошла немку Рамону Терезию Хофмайстер.

Еще одна россиянка Екатерина Тудегешева не смогла отобраться в полуфинал и заняла итоговое шестое место.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Сноубордистка Тудегешева пока не поняла лихо закрученную трассу Олимпиады-2018

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратная чемпионка мира в сноуборде Екатерина Тудегешева заявила агентству «Р-Спорт», что пока не до конца поняла олимпийскую трассу Игр-2018.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами