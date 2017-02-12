Сноубордистка Заварзина победила в параллельном гигантском слаломе на КМ в Корее
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 фев —
Р-Спорт. Российская сноубордистка Алена Заварзина одержала победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.
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Заварзина в финале опередила швейцарку Патрицию Куммер. В малом финале еще одна представительница Швейцарии Жюли Цогг обошла немку Рамону Терезию Хофмайстер.
Еще одна россиянка Екатерина Тудегешева не смогла отобраться в полуфинал и заняла итоговое шестое место.
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